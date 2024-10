Geral Rio Grande do Sul chora a morte de integrantes de equipe de remo de Pelotas em acidente no Paraná

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os atletas voltavam do Campeonato Brasileiro de Remo, realizado em São Paulo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Governo do Rio Grande do Sul divulgou nessa segunda-feira (21) uma nota de pesar lamentando o trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, que vitimou nove pessoas, entre elas sete jovens de uma equipe de remo de Pelotas, no Sul do RS. O grupo integrava o projeto Remar para o Futuro. Os atletas voltavam do Campeonato Brasileiro de Remo, realizado em São Paulo.

O acidente ocorreu após uma carreta contêiner tombar sobre a van que transportava a equipe de remo de Pelotas, no Sul do RS. Segundo a prefeitura, os adolescentes têm entre 15 e 20 anos, e o coordenador técnico do Remar para o Futuro, Oguener Tissot, e o motorista da van estão entre os mortos. Um dos atletas, de 17 anos, e o condutor da carreta, de 30, sobreviveram ao acidente.

“O governador Eduardo Leite acionou a Secretaria da Segurança Pública para que preste todo o apoio às autoridades paranaenses a fim de agilizar os trâmites necessários. O governo estadual se solidariza com familiares, amigos e população de Pelotas e do Rio Grande do Sul neste momento de tanta dor. Os jovens atletas do remo estavam retornando de São Paulo, onde haviam participado no fim de semana do Campeonato Brasileiro Unificado. Estavam representando e levando o nome do Rio Grande pelo Brasil com dedicação, motivação e resultados. Que as famílias encontrem forças para minimizar essas perdas irreparáveis. Eram jovens, cheios de sonhos e com um futuro promissor no esporte e na vida”, diz a nota do Executivo gaúcho.

O governador do RS, Eduardo Leite, lamentou a tragédia. “Recebo com imensa tristeza a notícia do trágico acidente no Paraná, que tirou a vida de nove pessoas, entre elas, sete jovens de Pelotas, atletas do projeto Remar para o Futuro, criado durante a minha gestão como prefeito. Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo. Já entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias e garantindo que tudo que estiver ao nosso alcance seja feito neste momento tão doloroso. Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto”, afirmou o chefe do Executivo nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais para lamentar o ocorrido. “Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas” afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-lamenta-a-morte-de-integrantes-de-equipe-de-remo-de-pelotas-em-acidente-no-parana/

Rio Grande do Sul chora a morte de integrantes de equipe de remo de Pelotas em acidente no Paraná

2024-10-21