Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança novo site com orientações sobre doações e voluntariado para ajudar municípios atingidos pelos temporais

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

O SOS Rio Grande do Sul fornece ao visitante informações sobre doações por Pix para ações de apoio às vítimas Foto: Divulgação O SOS Rio Grande do Sul fornece ao visitante informações sobre doações por Pix para ações de apoio às vítimas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O site SOS Enchentes, criado para informar quais eram as necessidades dos municípios atingidos pelas fortes chuvas no início de setembro e orientar as pessoas que desejam ajudar com doações ou voluntariado, está com uma nova apresentação, tem um novo endereço eletrônico e ampliou o seu alcance.

O endereço eletrônico passou a servir a todos os municípios que enfrentam problemas provocados pelos eventos climáticos severos que têm atingido o Estado. No novo formato, o site apresenta abas específicas para cada ação e um visual que facilita o acesso às informações.

Na abertura do site, o SOS Rio Grande do Sul fornece ao visitante informações sobre doações por Pix para ações de apoio às vítimas. Ao clicar em Leia Mais, o usuário acessa os dados da conta oficial do Estado e das prefeituras que também recebem contribuições financeiras.

As sessões do site apresentam os itens que os municípios atingidos precisam no momento, os locais onde podem ser entregues as doações e detalhes sobre como ser voluntário. Há também uma aba chamada Não caia em golpes, que contém um alerta e informações sobre cuidados que ajudam a evitar fraudes.

De acordo com a secretária estadual de Comunicação, Tânia Moreira, a renovação do site vem ao encontro das demandas dos municípios após os episódios de chuvas intensas e temporais no Rio Grande do Sul. “As pessoas têm sido muito solidárias e buscam constantemente informações para ajudar. O site é atualizado diariamente a partir das demandas de órgãos oficiais”, destacou.

O site foi desenvolvido pela Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) e é coordenado pela equipe da Secretaria de Comunicação do Estado, que realiza a atualização diária com informações da Defesa Civil.

2023-09-29