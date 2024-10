Rio Grande do Sul Governo gaúcho nomeia 83 novos servidores penitenciários

Convocados foram aprovados no concurso de 2022 para três cargos da Polícia Penal.

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (25) a nomeação de 83 novos servidores penitenciários. São seis agentes penitenciários, nove agentes penitenciários administrativos e 68 técnicos superiores penitenciários.

Desde 2019, o governo gaúcho já convocou 3.335 aprovados em concursos públicos para integrarem os quadros da Polícia Penal. O chamamento atual é fruto de vagas de candidatos chamados anteriormente que não tomaram posse nas carreiras.

Segundo o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, a Polícia Penal cresce e se fortalece com a chegada de novos servidores. “O trabalho no sistema prisional é resultado de um trabalho em equipe, e o chamamento do novo grupo vem para somar e contribuir para um serviço público cada vez mais efetivo e qualificado”, afirma.

“O governo do Estado tem proporcionado importantes investimentos estruturais e em material humano nos últimos anos no sistema prisional. Isso nos permite, cada vez mais, entregar um serviço público de qualidade, contribuir com a segurança dos gaúchos e permitir o retorno ao convívio social das pessoas privadas de liberdade”, ressalta o superintendente da Polícia Penal, Mateus Schwartz.

Os novos nomeados são aprovados do concurso realizado em 2022 e, após a posse, seguirão para o Curso de Formação Profissional organizado pela Escola do Serviço Penitenciário, cuja duração é de aproximadamente três meses. Após a formação, passarão a atuar nas unidades prisionais e administrativas do Estado.

