Rio Grande do Sul Governo gaúcho paga em dia os salários dos servidores pelo segundo mês consecutivo

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Também está confirmado para esta quarta o pagamento da última parcela do décimo terceiro salário de 2019 Foto: Marcos Santos/USP Imagens Também está confirmado para esta quarta o pagamento da última parcela do décimo terceiro salário de 2019. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta terça-feira (29), o pagamento em dia dos salários de todos os servidores estaduais referentes à folha de dezembro. Nesta quarta-feira (30), o Tesouro do Estado deposita o valor integral líquido dos cerca de 340 mil vínculos.

Também está confirmado para esta quarta-feira o pagamento da última parcela do décimo terceiro salário de 2019.

“Depois de 57 meses de atraso, honraremos pelo segundo mês consecutivo o compromisso e pagaremos em dia os salários de professores, policiais, servidores da saúde e todos os demais trabalhadores do Executivo. Isso só foi possível graças ao enorme esforço que temos feito para equilibrar as contas do Estado. Seguiremos trabalhando pelo equilíbrio fiscal, não apenas para manter os pagamentos em dia, mas para retomar o máximo de investimentos em nosso Estado”, disse o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior.

O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, destacou que será possível pagar em dia os salários dos servidores pelo segundo mês consecutivo em virtude do rígido controle das despesas que o governo vem implementando, bem como pela gestão do fluxo de caixa e pela arrecadação antecipada do IPVA em dezembro.

“O pagamento em dia é resultado de várias medidas e não está sendo feito às custas da geração de outros passivos, como um atraso com fornecedores ou falta de pagamentos em saúde ou estradas, por exemplo. Ao contrário, reduzimos essas pendências. O quadro econômico ainda é incerto e há muitos desafios para 2021, mas estamos fazendo todos os esforços possíveis para manter mais essa conquista importante para a sociedade”, afirmou o secretário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul