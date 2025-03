Rio Grande do Sul Governo gaúcho promove segundo leilão no mês de março para alienação de automóveis

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

O leilão ocorrerá no dia 26 de março, às 10h, no formato virtual, sendo adotado o critério de maior lance. Foto: Detran-RS/Arquivo

O governo do Rio Grande do Sul realizará, entre os dias 24 e 28 de março, uma série de leilões organizados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Entre os certames, destaca-se o leilão de 47 lotes de veículos recuperáveis e 162 lotes de veículos irrecuperáveis pertencentes à administração pública estadual.

O evento inclui, ainda, a alienação de uma moto aquática irrecuperável do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). A previsão é de que a arrecadação total seja de aproximadamente R$ 1 milhão. Este será o segundo leilão realizado pelo Estado com essa finalidade no mês de março.

O leilão ocorrerá no dia 26 de março, às 10h, no formato virtual, sendo adotado o critério de maior lance. Os interessados devem se cadastrar no portal do leiloeiro com pelo menos 24 horas de antecedência, fornecendo e-mail válido e seguindo as normas do edital.

Além dos veículos, durante a mesma semana, serão promovidas licitações para a aquisição de materiais para laboratórios, equipamentos de segurança e proteção, entre outros itens. Ao todo, serão 30 certames para atender às demandas de órgãos e secretarias do governo estadual. Empresas interessadas devem estar devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS.

