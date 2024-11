Rio Grande do Sul Governo gaúcho prorroga prazo de inscrições para a contratação de servidores temporários

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

O governo estadual prorrogou para quinta-feira (28) o prazo de inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de 2.052 servidores temporários que irão atuar na Administração Direta do Poder Executivo. Também foi estendida a data limite para o envio de títulos, certificações e experiência profissional, o que poderá ser feito até sexta-feira (29). O processo seletivo, lançado no início do mês, tem o objetivo de atender às necessidades urgentes e excepcionais das secretarias e dos órgãos do governo, considerando o cenário de reconstrução do Estado.

Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a seleção contempla um cargo de Nível Médio (Agente Administrativo) e cinco cargos de Nível Superior. Serão contratados profissionais de diversas especialidades, em setores importantes para a reconstrução e a prestação de serviço à sociedade, como engenharia, arquitetura, saúde, assistência social, meteorologia, meio ambiente entre outras, abrangendo 58 especialidades. Conforme alteração do edital, passa a ser de R$ 16 mil a remuneração das seguintes atividades: Especialista em Saúde/Médico, Analista de Projetos e Políticas Públicas/Médico de Perícia e Análise – Psiquiatra e Médico de Perícia e Análise – Clínica Geral.

“Outra mudança no processo seletivo é a valorização de todas as experiências profissionais, inclusive as adquiridas antes da conclusão do curso requisito da função, exceto períodos relativos a estágio, monitoria, bolsa de estudo, residência multiprofissional ou a trabalho voluntário”, afirmou o governo. Os candidatos também poderão realizar inscrição para a mesma função, desde que em regiões diferentes.

Conforme definido em lei, a contratação dos selecionados tem prazo de 24 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogada por igual período. A SPGG, por meio da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Sugep), coordena o processo e realiza a seleção para todos os órgãos do Poder Executivo. O Instituto AOCP, contratado pela administração estadual, prestará apoio na avaliação de títulos e de experiência profissional dos inscritos.

