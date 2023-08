Rio Grande do Sul Governo gaúcho publica decreto que institui a Operação Verão Total 2023/2024

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

A Operação Verão Total 2023/2024 ocorrerá de dezembro a março no litoral gaúcho Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG A Operação Verão Total 2023/2024 ocorrerá de dezembro a março no litoral gaúcho. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG) Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O governo do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (21) o decreto que institui a Operação Verão Total 2023/2024, que ocorrerá de dezembro a março.

As ações incluem a articulação e coordenação de atividades e serviços direcionados aos turistas, veranistas e moradores das regiões litorâneas e de águas internas.

Sob coordenação do Gabinete de Projetos Especiais, vinculado ao gabinete do vice-governador Gabriel Souza, o projeto conta com uma novidade nesta edição. As secretarias e órgãos de governo envolvidos foram divididos em cinco grupos temáticos para otimizar as ações: Mobilidade, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Bem-Estar Social e Comunicação.

Segundo o vice-governador, o objetivo é promover, por meio do sistema de governança, um plano integrado das ações para potencializar as entregas à população residente e volante durante o veraneio. “As atividades da Operação Verão Total não se restringem à temporada, pois nossos agentes se reúnem com periodicidade para alinhar os trabalhos e desenvolver ações conjuntas pela segurança e pelo bem-estar tanto de moradores quanto de veranistas”, explicou Gabriel.

2023-08-22