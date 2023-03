Rio Grande do Sul Governo gaúcho quer dobrar a participação do turismo na economia

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estado conta com um programa específico de investimentos no setor. (Foto: Arquivo/Prefeitura de Igrejinha)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante encontro com representantes da Rede Pampa de Comunicação e de outros veículos de imprensa do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Turismo (Setur) detalhou nesta semana as estratégias para dobrar a participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) estadual. A meta é alcançar esse desempenho em um prazo de quatro anos.

Além de degustar produtos gastronômicos típicos de diferentes regiões, os jornalistas puderam acompanhar uma série de palestras. O titular da pasta, Vilson Covatti, ressaltou o papel das empresas do ramo da informação como potencialmente promotoras dos atrativos do Rio Grande do Sul aos visitantes:

“A maioria dos turistas se organizam por conta própria para conhecer os destinos de viagem, de forma que a divulgação de informações pela mídia é um elemento fundamental. Precisamos trabalhar com a qualificação dos produtos turísticos e brigar para atrair eventos de grande relevância para o Rio Grande do Sul”.

Ele também antecipou que há um plano em curso para que o Estado promova uma feira nacional de turismo, ainda neste ano. A sede deve ser a cidade de Santa Maria, localizada na Região Central do mapa gaúcho.

Censo Hoteleiro

Durante o evento também foi lançada a edição de 2023 do Censo Hoteleiro de Porto Alegre. Trata-se de uma compilação inédita de dados, a ser disponibilizada pelo Observatório a partir de julho. O objetivo é monitorar a situação do segmento, em busca de melhorias e qualificação.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul em parceria com a prefeitura da capital gaúcho, Convention Bureau, Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e Associação de Hotelaria de Porto Alegre.

Com isso, a cidade será a segunda no País a executar esse tipo de levantamento utilizando da metodologia da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, que identifica, quantifica e avalia o potencial do setor para o desenvolvimento econômico e social de uma região. Apenas Goiânia (GO) adota ferramenta semelhante.

O Observatório foi enaltecido pela Setur como instrumento que contribui para um olhar sobre o fluxo e o impacto das regiões do Rio Grande do Sul a partir de uma visão estadual.

Programa “Avançar”

Desde janeiro do ano passado, o governo gaúcho mantém o programa “Avançar no Turismo”, com investimentos de milhões de reais em iniciativas que contemplem não apenas a atração de visitantes, como também a infraestrutura, a economia e, por conseguinte, os moradores das localidades contempladas.

“Os projetos buscam a promoção do turismo por meio da instalação e revitalização de parques, medidas voltadas à proteção ambiental, recuperação de áreas esportivas e culturais, bem como melhorias nos espaços de convivência”, salienta a Secretaria. Os detalhes podem ser conferidos no site setur.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-quer-dobrar-a-participacao-do-turismo-na-economia/

Governo gaúcho quer dobrar a participação do turismo na economia