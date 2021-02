Rio Grande do Sul Governo gaúcho reafirma os cuidados de prevenção à Covid-19 no transporte escolar

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

A normativa também prevê que o transporte escolar deve obedecer e respeitar o limite de passageiros. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini A normativa também prevê que o transporte escolar deve obedecer e respeitar o limite de passageiros. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

As recomendações para prevenção e controle do coronavírus e outras síndromes gripais no transporte escolar no Rio Grande do Sul foram atualizadas por uma nova normativa apresentada em reunião do COE (Centro de Operações em Emergências) nesta sexta-feira (5).

“O objetivo é orientar a sociedade e a comunidade escolar sobre as medidas necessárias para um retorno seguro das aulas, começando já pelos transportes, que é a entrada dos muitos alunos nas escolas”, explicou o integrante do COE e auditor da SES (Secretaria da Saúde), Bruno Naundorf.

O novo texto reafirma os cuidados com o “risco de transmissão da doença respiratória e com os prejuízos associados a privação de ensino presencial – associados ao consenso internacional de manutenção das atividades de escolares”.

As recomendações apresentam o conhecimento científico atual, com objetivo de proteger professores, outros trabalhadores da educação e transporte, alunos e familiares. O transporte escolar deve obedecer ao mesmo regramento do transporte coletivo de curta distância e transporte fretado, conforme determinação do Protocolo do Modelo de Distanciamento Controlado vigente no RS.

A normativa também prevê que o transporte escolar deve obedecer e respeitar o limite de passageiros, de acordo com determinação do Protocolo do Modelo de Distanciamento Controlado e manter uma listagem atualizada com nomes e endereços dos passageiros.

Vacinas

Durante a reunião do COE também foram abordados outros assuntos como a distribuição da próxima remessa de vacinas, que deve chegar ao Estado neste final de semana. São 193,2 mil novas doses da CoronaVac, representando o quarto lote de vacinas contra a Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde. Com essas doses, o governo do Estado pretende iniciar a segunda fase de imunização, incluindo idosos acima de 85 anos, além de ampliar a vacinação dos profissionais da saúde.

A vigilância genômica das linhagens de coronavírus em circulação em solo gaúcho foi outro tema pautado na reunião do COE. O número e os tipos de linhagens de coronavírus em circulação no Rio Grande do Sul foram divulgados no Boletim Genômico publicado pelo CEVS (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) nesta semana.

