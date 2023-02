Rio Grande do Sul Governo gaúcho reforça ações de segurança durante o carnaval

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

O vice-governador, que coordena a Operação RS Verão Total, ressaltou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança. Foto: Joel Vargas/GVG O vice-governador, que coordena a Operação RS Verão Total, ressaltou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança. (Foto: Joel Vargas/GVG) Foto: Joel Vargas/GVG

O governo do Estado está reforçando as ações de segurança durante o período de carnaval nas praias gaúchas. O início das operações foi dado nesta sexta-feira (17) pelo vice-governador, Gabriel Souza, e pelo secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, em reunião realizada com os comandos da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, do DetranRS, do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e de lideranças políticas na Escola de Formação de Osório. No encontro, foram detalhadas as ações integradas que serão realizadas de 17 a 22 de fevereiro nas praias do Litoral Norte e Sul.

O vice-governador, que coordena a Operação RS Verão Total, ressaltou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança e os prefeitos e vice-prefeitos do Litoral no sentido de somar esforços para melhor atender à sociedade. “Sabemos que, no carnaval, as praias gaúchas recebem um expressivo número de turistas e o Estado deve se fazer presente onde a população está. Por isso, neste período, reforçamos a atuação dos órgãos a fim de garantir um feriado tranquilo a todos”, destacou Gabriel.

Conforme o secretário Caron, o trabalho integrado das forças policiais dentro do programa RS Seguro irá ampliar ainda mais o enfrentamento à criminalidade na região litorânea. “Em função da maior circulação de público nas praias gaúchas durante o carnaval, reforçamos a atuação das nossas polícias visando à segurança do cidadão”, afirmou.

Reforço das ações

Além do permanente policiamento ostensivo, a Brigada Militar ainda contará, durante a Operação Carnaval, com pelotões de choque que serão deslocados para diversas praias como Torres, Capão da Canoa, Imbé, Tramandaí, Cidreira, Pelotas (Laranjal), Rio Grande e Jaguarão.

Para o Corpo de Bombeiros, haverá sobreposição de escalas dos guarda-vidas, além de patrulhas e prontidão noturna nas regiões com maiores índices de risco de afogamento. Também serão realizadas duas edições do projeto Guarda-vidas Mirim.

A Polícia Civil também irá atuar com ações especificas de combate ao tráfico de drogas e demais crimes, além de realizar rondas terrestres ostensivas e apoio aéreo em pontos estratégicos dos eventos carnavalescos.

Ao final da apresentação, o vice-governador parabenizou todas as forças de segurança e vinculadas da Secretaria da Segurança Pública (SSP). “Pudemos confirmar que estamos bem preparados para dar todo o atendimento necessário e garantir que o feriado seja tranquilo para a população. Fico muito orgulhoso de ver a integração e o trabalho de todos”, concluiu.

