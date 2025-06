Rio Grande do Sul Governo gaúcho reforça ações preventivas na Serra diante de previsão de chuvas intensas

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Equipes da Defesa Civil atuam preventivamente em áreas de risco na Serra Gaúcha. Foto: Maurício Tonetto/Secom Equipes da Defesa Civil atuam preventivamente em áreas de risco na Serra Gaúcha. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite esteve em Caxias do Sul na manhã deste sábado (28) para coordenar uma reunião com o gabinete de crise avançado montado pelo governo do Estado. A mobilização ocorre diante da previsão de chuvas intensas no fim de semana na região da Serra. Segundo Leite, o foco principal é atuar com antecedência para proteger vidas. “Agora é hora de prevenção. Depois, cuidaremos da recuperação das áreas atingidas”, afirmou.

A reunião contou com a participação de representantes da Defesa Civil Estadual, forças de segurança e secretarias do governo, além de autoridades municipais. A meteorologia aponta volumes superiores a 130 milímetros de chuva concentrados em poucas horas, com maior intensidade prevista entre a tarde de sábado e a madrugada de domingo (29). “Mesmo que pareça um volume menor do que em outras situações, a intensidade em um curto período, sobre solo já encharcado, eleva muito o risco de deslizamentos”, alertou o governador.

Equipes técnicas e operacionais já estão mobilizadas para atuar na prevenção e resposta a possíveis desastres. A estrutura estadual conta com reforço de efetivo, aeronaves, viaturas, ambulâncias e apoio de geólogos e engenheiros. O objetivo é identificar áreas de risco, orientar gestores e população e garantir respostas mais rápidas em caso de emergências.

O chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, afirmou que o trabalho segue uma metodologia inédita de prevenção integrada entre Estado e municípios. “Já temos áreas mapeadas e equipes em campo. Isso nos dá condições de agir com mais precisão e evitar tragédias maiores”, disse.

Durante o encontro, Leite reforçou a importância da cooperação entre diferentes órgãos. “Não importa o uniforme que se vista. Todos somos servidores públicos com o mesmo propósito de proteger vidas”, declarou. Para o governador, a diferença entre impactos inevitáveis e tragédias maiores estará na articulação e eficiência da resposta preventiva.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomênico, destacou o papel da atuação conjunta. Segundo ele, o município já ativou seu próprio gabinete de crise e mantém diálogo direto com o Estado. “A antecipação é decisiva. Caxias está pronta para somar esforços”, afirmou.

Equipes municipais e da Defesa Civil já iniciaram visitas a comunidades em áreas de risco, como encostas e margens de rios, para orientar sobre a possibilidade de evacuação preventiva. Estruturas de abrigos, alimentação e itens de acolhimento foram acionadas. O governador reconheceu a dificuldade de convencer moradores a deixarem suas casas, mas fez um apelo. “O socorro à noite é mais difícil e arriscado. É hora de agir”, disse. O Ministério Público informou que poderá autorizar judicialmente remoções compulsórias em casos de risco iminente à vida.

Além da mobilização terrestre, aeronaves da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil foram posicionadas em cidades estratégicas, como Caxias do Sul, Lajeado, Santa Cruz do Sul e São Sebastião do Caí. Técnicos seguem monitorando áreas suscetíveis, como os municípios ao longo do rio Caí e regiões rurais com maior vulnerabilidade geológica. “Sabemos que a pressão é grande. Mas estamos mais preparados. E, mais uma vez, vamos superar juntos esse desafio”, finalizou o governador.

2025-06-28