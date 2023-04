Rio Grande do Sul Governo gaúcho renova memorando de cooperação com os Estados Unidos

19 de abril de 2023

Governador Eduardo Leite recebeu a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil para a assinatura do memorando Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite e a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, assinaram, nesta quarta-feira (19), no Palácio Piratini, a renovação do memorando de entendimento para cooperação entre o governo do Estado e a embaixada americana no Brasil.

Leite destacou que a assinatura consolida a parceria entre o Rio Grande do Sul e os Estados Unidos, fortalecendo ainda mais a relação entre ambos. “A partir do memorando, formalizamos a renovação dessa troca de expertise e o compromisso de ambas as partes do trabalho em cooperação”, disse o governador.

“O Rio Grande do Sul é um Estado com uma agenda muito clara de busca de eficiência nas políticas públicas e melhoria da vida das pessoas a partir do desenvolvimento econômico e social sustentável. É neste caminho que seguiremos.”

O memorando de entendimento prevê o alinhamento dos parâmetros de cooperação entre o Rio Grande do Sul e os Estados Unidos. Entre as áreas incluídas, estão comércio e investimento, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, agricultura, educação e direitos humanos.

O documento trata também do compartilhamento de melhores práticas na resolução de problemas administrativos, de segurança pública e do intercâmbio de especialistas e promoção de visitas técnicas.

“A renovação deste memorando é um símbolo importante do nosso comprometimento com este Estado tão dinâmico, refletindo nosso compromisso mais amplo com o sucesso do Brasil, que representa a segunda maior democracia e economia do hemisfério”, disse a embaixadora.

A assinatura realizada nesta quarta-feira renova o memorando de entendimento assinado em 29 de junho de 2021.

