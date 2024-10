Rio Grande do Sul Governo gaúcho repassa R$ 7,2 milhões para 185 escolas afetadas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Esse é o quinto repasse emergencial efetuado para as instituições de ensino pelo programa Agiliza Foto: Seduc-RS

O governo do Estado destinou, nesta semana, mais de R$ 7,2 milhões a 185 escolas da Rede Estadual diretamente atingidas pelas enchentes de abril e maio. Esse é o quinto repasse emergencial efetuado para as instituições de ensino pelo programa Agiliza, sendo parte das ações de reconstrução da educação no Rio Grande do Sul. Os recursos serão aplicados em pequenos reparos e na aquisição de materiais e mobiliários.

Os repasses adicionais, que começaram em junho, totalizam R$ 64 milhões até o momento. Os valores variam de acordo com a gravidade dos danos identificados na infraestrutura das escolas.

Instituições que registraram perdas menores, como materiais pedagógicos e administrativos, recebem R$ 20 mil. Escolas que tiveram danos em equipamentos e mobiliários são contempladas com R$ 40 mil, enquanto aquelas que sofreram estragos severos, como telhados danificados e alagamentos, recebem R$ 80 mil.

A distribuição de recursos extras iniciou-se com o repasse de R$ 24,2 milhões a 692 escolas. Em julho, um segundo aporte de R$ 18,2 milhões foi destinado a 718 instituições. O terceiro repasse, de R$ 9,4 milhões, ocorreu em agosto para 290 unidades. Em setembro, o valor de R$ 4,7 milhões foi distribuído a 83 escolas.

Os investimentos fazem parte do Plano Rio Grande, que contempla três frentes de enfrentamento aos efeitos da crise meteorológica: ações emergenciais, reconstrução e preparação para o futuro.

A sociedade civil participa do plano por meio do Conselho do Plano Rio Grande, que reúne 182 representantes de órgãos públicos, sociedade civil e pessoas atingidas. A academia também está representada, por meio do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, responsável por consultoria e proposições.

