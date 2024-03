Rio Grande do Sul Governo gaúcho repassará R$ 13,8 milhões aos municípios para o combate à dengue

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Neste ano, o Estado já tem mais de 11,26 mil casos confirmados de dengue. Foto: Amanda Furtado/PMC Neste ano, o Estado já tem mais de 11,26 mil casos confirmados de dengue. (Foto: Amanda Furtado/PMC) Foto: Amanda Furtado/PMC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul repassará a todos os municípios gaúchos, até o dia 15 deste mês, R$ 13,8 milhões para a implementação e reforço de ações de combate à dengue e a outras arboviroses (chikungunya e zika).

Anunciados na semana passada pelo governador Eduardo Leite e pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, os recursos permitirão aos municípios reforçarem a assistência aos pacientes com sintomas de arboviroses com a aquisição de sais de reidratação oral, realização de coletas de hemograma nas unidade básicas de saúde, atendimento em horários estendidos ou alternativos e pagamento a profissionais, entre outras medidas.

Cada município foi classificado de acordo com sua população. Serão destinados R$ 75 mil para cidades com mais de 200 mil habitantes (12 municípios), R$ 50 mil para cidades que têm entre 50 mil e 200 mil habitantes (32 municípios) e R$ 25 mil para as aquelas com menos de 50 mil habitantes (453 municípios).

Neste ano, o Estado já tem mais de 11,26 mil casos confirmados de dengue, com 11 óbitos. Quase outros 8 mil casos estão sendo investigados. Dos 497 municípios, 466 registram a presença da doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-repassara-r-138-milhoes-aos-municipios-para-o-combate-a-dengue/

Governo gaúcho repassará R$ 13,8 milhões aos municípios para o combate à dengue

2024-03-05