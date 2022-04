Rio Grande do Sul Governo gaúcho terá mais uma semana sem emissão de Alertas e Avisos pelo Gabinete de Crise

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Ranolfo conduziu a primeira reunião do Gabinete de Crise na condição de governador Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Ranolfo conduziu a primeira reunião do Gabinete de Crise na condição de governador - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Na primeira reunião do Gabinete de Crise conduzida por Ranolfo Vieira Júnior como governador, na tarde desta terça-feira (05), foi definido que o Estado não emitirá Alertas e Avisos para as regiões Covid do Sistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul.

A decisão se deu por conta da melhora significativa dos indicadores apresentados, aproximando-se aos patamares do início da pandemia. Esta é a terceira semana consecutiva sem emissões.

“Depois de um período com um grande crescimento de casos pelo alto contágio da variante ômicron, vemos agora uma queda muito representativa nos indicadores apresentados. A expectativa é de que a tendência siga sendo a de redução destes números. Por isso, nenhuma região do Estado receberá Avisos ou Alertas”, afirmou Ranolfo.

Na última semana, a média móvel de casos confirmados apresentou uma redução de 23%, registrando uma incidência semanal de 154,2 casos por mil habitantes. Durante o período, houve uma queda de 98 no número de internados suspeitos e confirmados da doença, sendo 51 em leitos clínicos e 47 em UTIs. Foram registrados 101 óbitos nesta semana, com uma média de 14,4 mortes por dia.

A média móvel de sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 349, o que significa uma redução de 13,4% quando comparado aos números da semana anterior. Em UTIs, a média móvel do mesmo período apresentou queda de 187 internados, 22% a menos que na semana anterior.

A taxa atual de ocupação de UTIs no RS é de 64,2%. O total de internados, contabilizando suspeitos e confirmados em leitos clínicos e UTIs no Estado, é de 482, número que se aproxima ao patamar do início da pandemia, em abril de 2020.

