Economia Governo indica bloqueio de R$ 1,5 bilhão e sobe estimativa de rombo nas contas

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O detalhamento de quais ministérios terão suas verbas limitadas será divulgado somente no fim deste mês. Foto: Reprodução O detalhamento de quais ministérios terão suas verbas limitadas será divulgado somente no fim deste mês. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda anunciaram nesta sexta-feira (21) que será necessário fazer um bloqueio adicional de R$ 1,5 bilhão no orçamento deste ano.

A informação consta do relatório de receitas e despesas do orçamento relativo ao terceiro bimestre. O relatório é divulgado a cada dois meses. Em maio, o governo já havia feito um contingenciamento de R$ 1,7 bilhão. Com isso, o total bloqueado é de R$ 3,2 bilhões.

O detalhamento de quais ministérios terão suas verbas limitadas será divulgado somente no fim deste mês. As despesas contingenciadas envolvem investimentos e custeio da máquina pública.

O bloqueio é necessário para garantir o cumprimento do teto de gastos, regra fiscal que limita a maior parte das despesas da União à variação da inflação. Essa regra ainda está em vigor neste ano.

A equipe econômica espera aprovar, no início do segundo semestre, o projeto do arcabouço fiscal, um conjunto de ferramentas que vai substituir o teto de gastos.

O texto já passou pela Câmara e pelo Senado. Mas, como foi alterado, ainda será necessária uma nova análise pelos deputados.

Rombo nas contas

Os ministérios da Fazenda e do Planejamento também aumentaram a previsão para o rombo nas contas do governo neste ano.

A expectativa da área econômica é de que o chamado déficit primário fique em R$ 145,4 bilhões, contra a projeção anterior, feita em maio, de resultado negativo de R$ 136,2 bilhões. O governo foi autorizado pelo Congresso a ter um rombo de até R$ 238 bilhões neste ano.

O déficit primário acontece quando as despesas ficam acima das receitas e não considera os gastos com os juros da dívida pública. Quando as receitas são maiores, o resultado é de superávit.

De acordo com o governo, a piora na estimativa de rombo nas contas em 2023 está relacionada com a redução de R$ 2 bilhões na estimativa para a receita líquida, e no aumento de R$ 7,2 bilhões na projeção de gastos.

O governo federal terá que compensar os Estados pela redução na arrecadação de ICMS, por conta da lei que impôs um teto nas alíquotas sobre os combustíveis em 2022.

Segundo a secretária-substituta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, mais da metade do aumento no déficit está relacionado ao acordo. “É um valor considerável que vai impactar o resultado primário em 2023”, afirmou.

Expectativa de redução

A secretária-substituta informou que a área econômica continua estimando que o déficit nas contas do governo fique em torno de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em todo este ano, ou seja, um pouco acima de R$ 100 bilhões.

Segundo ela, algumas medidas já confirmadas ainda não foram contempladas nas estimativas de receitas do orçamento, como a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de abril que determinou que devem incidir impostos sobre incentivos fiscais dados por estados a empresas, além da utilização de preços de transferência comércio exterior, e a atualização de valores mantidos por brasileiros lá fora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/governo-indica-bloqueio-de-r-15-bilhao-e-sobe-estimativa-de-rombo-nas-contas/

Governo indica bloqueio de R$ 1,5 bilhão e sobe estimativa de rombo nas contas

2023-07-21