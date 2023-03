Economia Governo informa valores de benefícios do Novo Bolsa Família; confira

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Equipes econômica e social buscavam conciliar promessas do presidente com o orçamento do Bolsa Família. (Foto: Divulgação)

O governo federal informou nessa quarta-feira (1º) que a medida provisória com o novo Bolsa Família será publicada nesta quinta (2). O programa vai pagar:

no mínimo R$ 600 por família;

mais R$ 150 para crianças de até 6 anos;

mais R$ 50 para crianças acima de 7 anos e jovens com menos de 18 anos.

O programa será lançado em evento no Palácio do Planalto, quando o presidente Lula vai assinar a medida provisória.

O desenho do Bolsa Família vinha sendo acertado entre as equipes econômica e social do governo desde o início do ano.

O desafio era equilibrar o pagamento mínimo de R$ 600 por família, promessa de campanha de Lula.

Ao mesmo tempo, o governo queria conceder um valor proporcionalmente maior para famílias muito numerosas.

Tudo isso deveria caber dentro do Orçamento previsto para o programa em 2023.

Regras

Quem tem direito ao Bolsa Família? Para receber o benefício, o governo determina algumas regras. Veja a seguir:

A família precisa ter renda per capita (por pessoa) que seja classificada na condição de pobreza ou de extrema pobreza.

Também tem que estar com dados atualizados no Cadastro Único, base do governo com as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Condicionantes: O governo afirmou que os beneficiários vão ter que arcar com contrapartidas, como:

manter crianças e adolescentes na escola;

fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Revisão no Cadastro Único

Investigação: O governo tem dito que encontrou irregularidades no Cadastro Único, deixadas pelo governo anterior.

Com isso, cerca de 1,5 milhão de pessoas que atualmente estão no programa devem deixar o Bolsa Família já neste mês.

O governo entende que a revisão no cadastro vai permitir que o Bolsa Família não seja pago a quem não precisa.

Assim, se evitam desperdícios, e os valores podem aumentar.

O Bolsa Família se casa com uma série de ações para fortalecer a proteção social e dinamizar o mercado de trabalho. Agenda que inclui a política de valorização do salário mínimo, a retomada de 14 mil obras paralisadas e do Minha Casa Minha Vida, com foco na geração de emprego e renda e no atendimento das faixas mais vulneráveis da população.

A agenda transversal inclui ainda ações como a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), instância que reúne entidades da sociedade civil e governo na articulação, formulação e implementação de políticas de combate à fome e de promoção da alimentação de qualidade. Tem ligação também com o Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado na última segunda-feira (27) para reconstruir a confiança nos imunizantes e retomar a cultura de vacinação no país.

O Bolsa Família se conecta, adicionalmente, com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que será retomado e garante a compra direta de alimentos da produção de agricultores familiares para uso na merenda escolar, em restaurantes comunitários e em diversas instituições da rede de assistência social. Conversa ainda com a área de educação, que vai ampliar o acesso ao ensino integral, para aprimorar a formação escolar das crianças e jovens.

Governo informa valores de benefícios do Novo Bolsa Família; confira