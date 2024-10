Rio Grande do Sul Governo inicia elaboração do Planejamento de Contingência para Desastres Socioambientais do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

A iniciativa integra o Plano Rio Grande e abrange quatro eixos: logística, assistência social, comunicação e saúde Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O governo do Estado iniciou, na manhã desta terça-feira (15), a elaboração do Planejamento de Contingência para Desastres Socioambientais do Rio Grande do Sul, com apoio do Ministério Público e da Acnur (Agência da ONU para Refugiados). O lançamento ocorreu durante workshop realizado no Hotel Deville, em Porto Alegre. O evento reuniu gestores, servidores e representantes das instituições que integram as estratégias do planejamento.

Na véspera, o governo firmou as parcerias com a ONU e o Ministério Público para o desenvolvimento do planejamento, além de enviar à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei sobre enfrentamento a desastres.

Durante o workshop, as equipes foram divididas para a realização de discussões em grupo. O próximos passos das ações de enfrentamento foram pensados a partir de quatro áreas-chave: logística, assistência social, comunicação e saúde.

O vice-governador Gabriel Souza recordou que o momento reunia símbolos importantes para a reconstrução do Estado. “Este encontro ocorre na semana do Dia Internacional para a Redução de Desastres, data criada pela ONU. Estamos em um espaço [o Hotel Deville] que foi fortemente atingido pela enchente. Aqui no bairro Anchieta a água chegou a dois metros de altura. Também nesta região da cidade, ainda em outubro, o nosso aeroporto será finalmente reinaugurado, cumprindo uma etapa fundamental para a recuperação do Estado”, afirmou.

E prosseguiu Gabriel: “Com o novo Planejamento de Contingência, teremos uma dimensão estratégica da qual sairão os protocolos para nos organizarmos diante de novos episódios e desastres que podem acontecer no Rio Grande do Sul. Todas as áreas do Estado terão tarefas a realizar, e a população pede por serviços cada vez mais eficientes e ágeis”. O vice-governador pontuou que a dimensão estratégica do planejamento busca agilidade, por exemplo, na organização de abrigos, doações e desobstrução de estradas.

O Procurador-geral do Estado, Alexandre Saltz, afirmou que o Ministério Público busca se preparar para a prevenção de desastres desde o ano passado, quando foi criado um gabinete pioneiro para tratar as questões climáticas.

“O Ministério Público, que também teve a sua sede principal atingida, esteve presente no enfrentamento aos danos da enchente desde o primeiro dia. Colaboramos com abrigos, com o resgate de animais, no combate às fake news e em distintas linhas de apoio”, ressaltou.

Dados da ONU, que foi representada pela oficial sênior para Emergências da Acnur, Ana Scattone, mostram que entre 2012 e 2022, nas Américas, 2,6 milhões de pessoas foram forçadas a sair de casa, sendo 2,1 milhões motivadas por desastres.

Da mesma forma, a organização ressalta que países com cobertura limitada de sistemas de alerta precoce têm taxas de mortalidade devido a desastres oito vezes maiores do que países com sistemas mais eficientes.

Todas as ações de contingência têm o acompanhamento da Secretaria da Reconstrução Gaúcha. A pasta é responsável por coordenar as ações do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024.

Governo inicia elaboração do Planejamento de Contingência para Desastres Socioambientais do Rio Grande do Sul

