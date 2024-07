Rio Grande do Sul Governo inicia obras do acesso a Garruchos, no Noroeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Investimento previsto é de mais de R$ 100 milhões Foto: Maurício Tonetto/Secom Investimento previsto é de mais de R$ 100 milhões - Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

O município de Garruchos, no Noroeste do Rio Grande do Sul, está prestes a comemorar uma obra aguardada há décadas pela população. Neste mês, o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – autarquia vinculada à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) do Estado – começou a trabalhar na ligação asfáltica entre a cidade e a BRS-285, em Santo Antônio das Missões.

O acesso tem investimento previsto de mais de R$ 100 milhões do Tesouro do Estado. A primeira etapa consiste em ações de drenagem, com a substituição de bueiros antigos e a implantação de novos. Os trabalhos são realizados nas proximidades do entroncamento com a rodovia federal.

“Anos atrás, essa era uma obra considerada impossível devido à difícil situação que o Estado enfrentava. No entanto, com a gestão eficiente dos recursos públicos e a mobilização de nosso quadro técnico, conseguimos atualizar custos e projetos e sanar todas as pendências para que a população de Garruchos tenha o seu tão merecido acesso asfaltado pela ERS-176”, destaca o titular da Selt, Juvir Costella.

A pavimentação dos 57,3 quilômetros foi dividida em dois lotes: o primeiro corresponde aos 31,5 quilômetros mais próximos ao município; o segundo, já em obras, integra os outros 25,8 quilômetros a partir da BRS-285.

“O início da obra consagra nossos esforços dentro do programa de acessos municipais. O Daer seguirá acompanhando os serviços na ERS-176 para que as próximas etapas avancem dentro dos parâmetros de qualidade esperados em um projeto dessa importância para o Rio Grande do Sul”, frisa o diretor-geral do departamento, Luciano Faustino.

