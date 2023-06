O programa é anual e tem o objetivo de apoiar a produção agropecuária no País com a concessão de empréstimos com juros mais baixos. Na edição 2022-2023 do plano, o Ministério da Agricultura liberou R$ 287 bilhões. Houve, portanto, um aumento de cerca de 27% em recursos no Plano Safra 2023-2024.