Por Redação O Sul | 5 de julho de 2023

Foi o maior valor de emendas liberado em um único dia desde o início do mandato de Lula. (Foto: Câmara dos Deputados)

O governo federal liberou nessa quarta-feira (5) R$ 2,1 bilhões em emendas impositivas. Esse foi o maior valor de emendas liberado em um único dia desde o início do mandato. Os dados são do Portal do Orçamento Federal.

A liberação ocorreu na véspera de votações econômicas importantes na Câmara dos Deputados, como a reforma tributária. Governadores estão se reunindo essa semana com as bancadas estaduais para fechar questão sobre a reforma. A pauta tem o apoio do governo, especialmente da área econômica.

Por partido na Câmara, o maior volume de emendas foi para o PP, partido do presidente da Casa, Arthur Lira. Até a última segunda (3), os deputados do PP tinham recebido R$ 473 milhões de reais em emendas. Na terça (4), o valor saltou para 705 milhões. Um aumento de 232 milhões de reais, o que representa 49% de crescimento.

Valores liberados para deputados, por partido:

— PP: R$ 232.481.903,90

— PL: R$ 108.719.486,50

— União Brasil: R$ 38.298.660,50

— Republicanos: R$ 26.841.231,10

— PT: R$ 15.438.431

— MDB: R$ 7.998.486

— PSD: R$ 5.894.547,70

Pela primeira vez desde o início do ano, dois partidos ultrapassaram o PT no volume de valores empenhados. Em primeiro lugar vem o PL com 744 milhões, seguido do PP. O partido do presidente Lula está na terceira posição com R$ 686 milhões.

Valores acumulados de emendas para deputados por partido até essa quarta:

— PL: R$ 744.731.146,30

— PP: R$ 705.464.428,70

— PT: R$ 686.189.792,20

— PSD: R$ 622.410.348,40

— União Brasil: R$ 573.647.922,20

— MDB: R$ 432.260.762,90

— Republicanos: R$ 426.128.065

Percentualmente, os partidos que tiveram maior crescimento no volume de emendas liberadas num único dia foram o Progressistas, o PL e o União Brasil. O PP se considera independente e, além de Lira, também abriga o relator do Arcabouço Fiscal na Câmara, deputado Claudio Cajado (PP-BA).

Aumento percentual no valor acumulado de emendas de segunda para terça:

— PP: 49,15%

— PL: 17,09%

— União Brasil: 7,15%

— Republicanos: 6,72%

— PT: 2,30%

— MDB: 1,89%

— PSD: 0,96%

Também houve um salto na liberação de emendas para bancadas estaduais, as chamadas RP-7. Do início do ano até segunda (3), o governo tinha empenhado R$ 926 milhões. Apenas na terça (4), mais de R$ 1,3 milhão dessa rúbrica foi liberado, totalizando R$ 2,3 bilhões. Um crescimento de 154%.

