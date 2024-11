Rio Grande do Sul Governo gaúcho libera R$ 731 milhões para dragagem de canais de navegação afetados pelas enchentes de maio

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Medida abrange mais de 360 quilômetros de hidrovias em diferentes regiões do Estado. (Foto: Arquivo/Dnit)

Após reunião do comitê do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), o governo gaúcho anunciou a liberação de R$ 731 milhões para dragagem e medição de profundidade em canais gaúchos de navegação com acúmulo extraordinário de sedimentos devido às enchentes de maio. A medida abrange mais de 360 quilômetros de hidrovias.

Dentre as áreas a serem contempladas estão o Guaíba, Delta do Jacuí, Lagoa dos Patos, a região do Porto de Rio Grande e trechos dos rios Caí, Gravataí, dos Sinos e São Gonçalo. Também prevê a reconstrução de infraestrutura e equipamentos do Porto de Porto Alegre.

“É um mais um investimento robusto, significativo, do governo do Estado, de enfrentamento aos problemas que a enchente de 2024 trouxe ao Rio Grande do Sul”, ressalta o titular da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, encarregado de apresentar a proposta ao colegiado do Funrigs.

A empresa Portos RS trabalha para que as contratações dos serviços de dragagem dos trechos mais atingidos (Itapuã, Pedras Brancas, Feitoria, Leitão e Furadinho) sejam realizadas de forma imediata. Na sequência, os demais canais receberão os serviços previstos.

“Essa aprovação é fundamental para que tenhamos a capacidade de fazer os investimentos necessários e com a devida agilidade na execução das obras”, destaca o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. “São obras fundamentais para que se tenha uma retomada completa na navegação e das nossas infraestruturas.”

O Fundo do Plano Rio Grande tem por objetivo planejar, coordenar e executar as ações necessárias ao enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes da enchente histórica. No comando está o governador Eduardo Leite.

Rodovias

Também foi assinada ordem para início da pavimentação de 36 quilômetros da rodovia estadual ERS-176, no trecho entre os municípios gaúchos de Manoel Viana e Sobradinho. O investimento é de R$ 70 milhões, provenientes do Tesouro do Estado e que preveem serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização do trecho previsto em contrato.

A construtora Toniolo Busnello, contratada para os trabalhos, deve iniciar as primeiras ações nesta segunda-feira (11). Estão previstas demarcações e a preparação do trecho para terraplenagem.

“Esta obra vai muito além de uma simples estrada”, destacou o secretário Juvir Costella. “Estamos criando um corredor estratégico para o escoamento da produção agrícola da região, fortalecendo a economia local e conectando importantes municípios da Fronteira-Oeste”.

Ele acrescentou que a pavimentação vai potencializar o transporte de grãos, especialmente milho e soja, fundamentais para a economia regional.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressaltou que a pavimentação vai melhorar significativamente a mobilidade e a segurança para os produtores de toda a região: “Serão 36 quilômetros de infraestrutura moderna, preparados para suportar o intenso tráfego de veículos de carga. Com isso, não só beneficiaremos Manoel Viana, como também a integração regional”.

De acordo com o prefeito de Manoel Viana, Gustavo Medeiros, a pavimentação representa um marco histórico para o município: “É um dia de grande alegria para nossa população. Esta obra vai transformar nossa realidade, facilitando o escoamento da produção e atraindo novos investimentos”.

(Marcello Campos)

