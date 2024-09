Brasil Governo Lula busca ajuda internacional para combate às queimadas

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Os pedidos foram feitos a Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. Foto: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Os pedidos foram feitos a Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. (Foto: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação

O governo federal acionou suas representações diplomáticas para pedir auxílio internacional no combate a incêndios florestais no Brasil. Os pedidos foram feitos a Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos.

Até o momento, o Uruguai já respondeu a solicitação de apoio e confirmou que pode enviar ajuda. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) instruiu às embaixadas brasileiras nesses países a “realizar consultas urgentes” sobre possíveis ações de cooperação em resposta à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

No caso do Uruguai, o governo sinalizou que pode prestar apoio aos brasileiros com envio de uma “aeronave de asa fixa, modelo CASA C-212 Aviocar, da Força Aérea Uruguaia, e a doação de 40 mil litros de líquido extintor de incêndio”.

Ao pedir ajuda para o apoio internacional, em 4 de setembro, a ministra Marina Silva consultou a Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao MRE, para “verificar a possibilidade de apoio de aeronaves (de asa fixa ou rotativa) para o lançamento de água e transporte de brigadistas e equipamentos nas operações de combate a incêndios na Amazônia, com início previsto para setembro de 2024”, segundo conta no documento enviado pela ministra ao MRE.

O ofício elaborado pela pasta do Meio Ambiente também requer que os países que puderem oferecer apoio operacional “apresentem a forma de contrapartida do Brasil para a consolidação desse apoio com os meios aéreos, caso estejam disponíveis”. Além de pedir auxílio, o Brasil também já enviou ajuda à Bolívia para combate aos incêndios naquele país. Para o governo, os focos de fogo junto à fronteira exigem combate conjunto. As informações são da CNN Brasil.

