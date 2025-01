Economia Governo Lula colhe dupla derrota com a polêmica do Pix

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Aliados do governo poupam o presidente, mas reconhecem que o episódio causou um bate cabeça como há muito não se via. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O governo Lula 3 conseguiu a proeza de colher uma dupla derrota em um episódio para o qual nem se apresentou para disputa política com a oposição. A avaliação é corrente nos bastidores entre aliados e adversários que assistem o dia seguinte de uma vitória retumbante de ala estridente da oposição sobre mudanças que nem chegaram a ser implementadas na fiscalização da Receita Federal sobre movimentações do sistema de pagamentos mais usado do país hoje: o Pix.

Integrantes do governo, da base, da oposição e marqueteiros falaram ao blog de Daniela Lima, do portal de notícias G1, sobre o assunto. O entendimento é o de que o Planalto demonstrou fragilidade, inaptidão e ainda ampliou o poder de fogo e dependência de um centrão que já prega uma reforma ministerial mais ampla do que a que Lula sinaliza intenção em fazer.

“O recuo, da forma como foi feito, demonstrou uma fragilidade do governo como há muito tempo eu não via”, resume o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI). “O problema, para mim, não é só de comunicação. É o Lula. Ele parece estar de saco cheio, sem apetite para governar. Está blindado. Os problemas chegam na sala dele quando já é muito tarde para decidir”, conclui.

Aliados do governo poupam o presidente, mas reconhecem que o episódio causou um bate cabeça como há muito não se via, expondo os principais agentes da Esplanada a uma derrota acachapante diante da ala mais estridente da oposição.

A imensa propagação de fake news é apontada como fator determinante para o saldo final do episódio, mas não só. A oposição se preparou para criticar a medida de maneira contundente, apontando, no geral, que o governo Lula tenta tapar os rombos das contas federais ampliando a vigilância sobre os informais ou os mais pobres. O Planalto acabou por não enfrentar o debate.

“Existe um ambiente irreal criado pelas redes, mas o governo mexeu com a base da pirâmide. O pedreiro, a faxineira, os personagens que são de fundamental importância e que agora estão em pânico. Essas pessoas receberam uma ‘fake news’ da extrema direita sobre o PIX e ficaram desconfiadas. Mas, agora, elas acham que era verdade. Tanto era verdade, que o governo recuou”, analisa um especialista em comunicação próximo a ministros de Lula.

“Recuar de um erro pode ser meritório, mas nesse caso faltou mesmo foi coordenação política. No fim, o Lula mandou um recado para o eleitor dele, que hoje está sendo humilhado por ter ‘feito o L’. É um erro grosseiro”, resume

A burocracia da Fazenda decidiu ampliar a fiscalização sobre transições acima de R$ 5 mil feitas em PIX, mirando sonegadores fiscais. À medida, somaram-se uma série de desinformações, que tratavam a decisão somo uma “taxação do PIX”, o que era falso. “No fim, se era meritório, cercar lavagem de dinheiro e sonegação, era preciso contar uma história pras pessoas. Uma conversa com o eleitor. Faltou conversar com a sociedade”, explica o marqueteiro.

O governo derrubou a medida na quarta-feira, atribuindo o recuo a fake news, sem nem sequer defender a norma editada por ele mesmo no campo da comunicação ou no da política.

A saída de cena envergonhada da determinação editada pela Receita ficou na conta do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), autor de um vídeo com mais de 200 milhões de visualizações sobre o assunto. “Ele não aparece hoje como pré-candidato à Presidência em 2026 porque não tem idade. Simples assim”, diz um prócer da direita. Nikolas tem 28 anos. A idade mínima para concorrer à Presidência é 35.

Além da oposição, ganha com o episódio o centrão, que prega uma mudança profunda no ministério de Lula, para ampliar seus espaços. “Ou faz uma virada em 60 dias ou não sei”, projeta o presidente do PP. As informações são do portal de notícias G1.

2025-01-16