Geral Governo Lula contrata criadora da ChatGPT para acelerar a análise de processos judiciais

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O serviço será gerido pela Advocacia-Geral da União (AGU). (Foto: Sérgio Moraes/AGU)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contratou serviços da Microsoft e da Open AI, gestoras da ferramenta ChatGPT, para acelerar a análise de processos judiciais com o uso de inteligência artificial (IA). O objetivo é reduzir os encargos do poder público federal com precatórios, as dívidas cujo pagamento já foi determinado pela Justiça em última instância. O serviço será gerido pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Triagem das ações

A ferramenta será utilizada na triagem das ações, além de mapear frentes de atuação para a AGU. O órgão, em nota, esclarece que o uso de IA “não substituirá, de forma alguma, o trabalho de membros e servidores”, tratando-se de “atividade totalmente supervisionada por seres humanos”.

O serviço será fornecido pela plataforma Azure, destinada às soluções empresariais da Open AI. O valor empenhado para o projeto foi de R$ 25 milhões, via Ministério do Planejamento e Orçamento.

Precatórios

Os precatórios são despesas de pagamento obrigatório e representam, a cada ano, parcela significativa do orçamento da União. Em 2023, por exemplo, uma Medida Provisória (MP) do governo Lula liberou R$ 93,1 bilhões para o pagamento de dívidas do gênero.

Àquela altura, os precatórios estavam represados por uma medida editada pela gestão anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ficou conhecida como “PEC do Calote”.

Dívidas volumosas

Não é a primeira vez que uma plataforma de IA será utilizada para auxiliar o gerenciamento dos precatórios. Em fevereiro, o governo federal anunciou que uma ferramenta de inteligência artificial seria utilizada para monitorar os processos judiciais que pudessem acarretar no pagamento de dívidas volumosas, os chamados “meteoros”, de modo a antecipar os seus efeitos sobre o orçamento público.

Inteligência brasileira

Em outra frente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na terça-feira (11) que os cientistas brasileiros precisam “criar vergonha” e desenvolver um produto de Inteligência Artificial (IA) brasileiro em português. O chefe do Executivo disse que pediu que um projeto fosse apresentado durante uma conferência nacional prevista para o próximo mês.

“Eu desafiei os nossos cientistas: ‘Vamos criar vergonha’. Vai ter uma Conferência Nacional em julho, e vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa, criado pelos brasileiros. Porque a gente não vai permitir que nos roubem a criação da Inteligência Artificial, assim como foi roubada a criação avião”, afirmou.

Segundo Lula, os pesquisadores e cientistas brasileiros não podem “esperar os Estados Unidos para copiá-los”.

“Só ouço falar em inteligência artificial. Se Inteligência Artificial é tão importante, por que a gente fica esperando para copiar o que os Estados Unidos? Por que a gente fica esperando pra copiar o que o Japão fizer? Por que a gente fica esperando pra fazer o que a Coreia fizer?” declarou o presidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/governo-lula-contrata-criadora-da-chatgpt-para-acelerar-a-analise-de-processos-judiciais/

Governo Lula contrata criadora da ChatGPT para acelerar a análise de processos judiciais

2024-06-12