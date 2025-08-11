Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Governo Lula deve anunciar nesta semana pacote de proteção ao tarifaço; veja as medidas em discussão

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Na avaliação de integrantes do governo Lula, é preciso garantir um financiamento emergencial de alguns setores. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nesta semana o “plano de contingência” contra o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Entre as medidas de apoio avaliadas, estão linhas emergenciais de crédito, compra governamental de produtos e programa de proteção ao emprego de setores afetados.

A sobretaxa do governo americano passou a vigorar na última quarta-feira. A medida estabeleceu uma tarifa adicional de 40% sobre produtos do Brasil, somando-se aos 10% anunciados em abril e elevando o total da tarifa para 50%.

Desde então, as equipes dos ministérios da Fazenda, Casa Civil, e da Indústria e Comércio estão fazendo os cálculos finais das medidas. A expectativa é de que o anúncio aconteça no início desta semana.

Quase 700 produtos — entre os 4 mil itens que o Brasil exporta para os EUA — foram listados como exceções a essa tarifa adicional. Com isso, o tarifaço vai atingir 35,9% das exportações enviadas ao EUA e afetar produtos-chave da pauta comercial, como carne, café e frutas.

Linha emergencial

Na avaliação de integrantes do governo, é preciso garantir um financiamento emergencial de alguns setores, especialmente aqueles mais atingidos pelas tarifas de 50% contra produtos brasileiros.

O entendimento dos técnicos é que será difícil direcionar toda a exportação, diante do volume, ou introduzi-la no mercado interno.

Segundo declarações do ministro Fernando Haddad e vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo prepara um plano de medidas após fazer uma avaliação “caso a caso”, de todas as empresas que devem ser afetadas pelo tarifaço.

Proteção de emprego

No governo são avaliadas duas alternativas para socorrer empregos em empresas afetadas. A contrapartida para ambos os casos é a manutenção dos empregos.

Uma delas é o modelo de Programa de Proteção ao Emprego (PPE), criado em 2015 para ajudar as empresas em dificuldades financeiras por causa da crise na economia; e o de Apoio Financeiro, lançado no ano passado para ajudar os empregadores do Rio Grande do Sul, afetado pelas enchentes.

O PPE previu redução de jornada e de salário, por acordo com o sindicato da categoria e uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para compensar a perda salarial.

Enquanto isso, Apoio Financeiro garantiu o pagamento de duas parcelas de um salário mínimo diretamente aos trabalhadores, para evitar redução de salário nas empresas afetadas.

Compra governamental

Outra frente do plano é um programa para compra governamental de produtos que seriam exportados para os EUA, principalmente de perecíveis, como pescados, frutas e mel.

Em reunião com representantes do setor alimentício, o governo pediu uma lista com a mercadoria que deve “sobrar” e o preço que seria necessário para viabilizar a compra.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o governo também avalia subsidiar a venda no mercado interno, para evitar perdas e cobrir ao menos os custos de produção dos setores.

O Ministério da Agricultura ainda estuda aumentar a exigência de produtos naturais na fabricação de sucos, iogurtes e sorvetes industrializados. As informações são do jornal O Globo.

