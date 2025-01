Política Governo Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 42%, afirma pesquisa

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Conforme a pesquisa, 11,1% dizem que o governo é ótimo. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O número de brasileiros que avalia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ruim ou péssimo segue superando os que classificam como ótimo ou bom, segundo levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (13).

Conforme a pesquisa, 11,1% dizem que o governo é ótimo. Para 22,7% dos brasileiros a administração federal é boa — totalizando 33,8% de avaliação positiva. Já a avaliação negativa, de 42,6%, é formada por 8,4% que classificam o governo Lula como ruim e 34,2% como péssimo. Outros 22,5% avaliam o governo como regular. Não sabem ou não opinaram, 1,1%.

O levantamento foi realizado por meio de entrevistas presenciais, com 2.018 brasileiros aptos a votar (com mais de 16 anos), em todo o território nacional. O grau de confiança da pesquisa é de 95%. E a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na pesquisa de novembro de 2024, a última do instituto, os brasileiros que avaliavam o governo Lula como ruim ou péssimo somavam 42,3% da população. Já os que avaliavam a atual gestão do governo federal como positiva eram 32,6%.

O governo Lula não tem avaliações positivas superando as negativas, nos levantamentos do Paraná Pesquisas, desde agosto de 2023. Naquele mês, no oitavo do terceiro governo do presidente Lula, as avaliações positivas somavam 40% (15,9% de ótimo e 24,1% de bom). Já as negativas, 30,7% (23,7% de péssimo e 7% de ruim).

Corrida presidencial

Em cenário sem a presença de Pablo Marçal (PRTB), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) supera Lula na disputa presencial de 2026 em números absolutos, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (13).

Pela margem de erro, de 2,2 pontos percentuais, há empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Foram ouvidas 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro, e o nível de confiança é de 95%.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao fazer uma reunião com embaixadores em julho de 2022 e atacar, sem provas, o sistema eleitoral.

Bolsonaro x Lula (sem Marçal):

– Jair Bolsonaro (PL): 37,3%

– Lula (PT): 34,4%

– Ciro Gomes (PDT): 11,7%

– Ronaldo Caiado (União Brasil): 5,4%

– Helder Barbalho (MDB): 1,4%

– Nenhum/Branco/Nulo: 6,2%

– Não sabe/Não opinou: 3,6%

Com o nome de Marçal na disputa, Lula e Bolsonaro surgem empatados tecnicamente.

Lula x Bolsonaro (com Marçal):

– Lula (PT): 34,0%

– Jair Bolsonaro (PL): 33,9%

– Ciro Gomes (PDT): 11,3%

– Pablo Marçal (PRTB): 6,1%

– Ronaldo Caiado (União Brasil): 4,7%

– Helder Barbalho (MDB): 1,2%

– Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%

– Não sabe/Não opinou: 3,3%

Já em cenário sem Bolsonaro, Lula vence a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). E em um quarto cenário, sem as presenças de Bolsonaro e Marçal, Lula também derrota o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

