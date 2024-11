Política Governo Lula escolheu apoiar inimigos na eleição da Câmara, diz o deputado federal Otto Alencar Filho

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2024

Embarque do Planalto e do PT na campanha de Hugo Motta (Republicanos-PB) inviabilizou a candidatura de Antonio Brito (PSD-BA). (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA) afirmou que o governo Lula e o PT escolheram ficar ao lado dos “inimigos” ao embarcar no apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara.

O movimento inviabilizou a candidatura do líder do PSD, Antonio Brito (PSD-BA), que anunciou na última quarta (13) sua saída da disputa em nome de um acordo com o preferido de Arthur Lira (PP-AL) para a própria sucessão.

“O maior prejudicado com a forma como ficou definida a eleição na Câmara é o governo Lula, que poderia apoiar os amigos que estiveram com o PT durante o governo Bolsonaro e nas eleições de 2022 e escolheu apoiar os inimigos que certamente estarão na oposição em 2026”, declarou Otto Filho.

Eleições

A Mesa Diretora é o grupo responsável por dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara dos Deputados. A cada dois anos, seus membros são alterados por meio de uma eleição interna, que elege 11 integrantes dentre os 513 deputados.

A última eleição da Mesa, atualmente presidida pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), foi realizada em fevereiro de 2023, o que significa que os mandatos dos parlamentares eleitos vão expirar no começo de 2025.

A seguir, veja como funcionam as eleições para a Mesa Diretora da Câmara.

— Ao todo, 11 deputados integram a Mesa:

* Presidente: representa a Câmara em pronunciamentos coletivos; define a pauta de votações do Plenário; supervisiona todos os trabalhos da Casa; integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional.

* 1º vice-presidente: substitui o presidente em caso de ausência; elabora pareceres sobre requerimentos de informações e projetos de resolução.

* 2º vice-presidente: substitui o presidente e o primeiro-vice caso ambos estejam ausentes; estimula a interação da Câmara com os Legislativos estaduais e municipais; analisa pedidos de ressarcimento de despesa médica dos deputados.

* 1º secretário: cuida dos serviços administrativos e de pessoal da Câmara; envia requerimentos de informações a ministros; dá posse ao secretário-geral da Mesa e ao diretor-geral da Câmara; decide, em primeira instância, recursos contra o diretor-geral; ratifica despesas, credencia assessores e profissionais da imprensa e empresas que prestem serviços à Câmara;

* 2º secretário: trata das relações internacionais e emissão de passaportes da Câmara; cuida dos programas de estágio da casa.

* 3º secretário: concede licenças médicas e de missões especiais dos deputados.

* 4º secretário: administra os apartamentos funcionais da Câmara.

Ordem

Conforme o regulamento da Câmara dos Deputados, a presidência é o primeiro cargo a ser definido. As eleições são realizadas de forma gradual, e as demais posições não são preenchidas até que o novo presidente seja escolhido.

O voto é secreto, registrado por meio da urna eletrônica. Similarmente às eleições a cargos do Executivo, é eleito o candidato que receber votos favoráveis de mais da metade dos 513 deputados votantes. Caso isso não aconteça em um primeiro momento, realiza-se um segundo turno, no qual o deputado com melhor desempenho é eleito.

O vice-presidente, o secretariado e os suplentes são eleitos por um sistema diferente. Ainda segundo o regimento da Câmara, a Mesa deve apresentar uma “representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara”. Em outras palavras, quanto maior a bancada, melhor o cargo.

Por isso, embora os novos membros assumam somente em fevereiro de 2025, as negociações já acontecem na reta final deste mês de outubro, a fim de formar blocos parlamentares.

Os deputados só podem concorrer a cargos obtidos por seus blocos. A possibilidade de candidatura avulsa existe, mas é bastante incomum.

Vale notar que, por maior que seja um bloco, ele não pode ocupar todas as posições titulares. O regimento estipula que pelo menos um deputado da Mesa seja da minoria.

Depois de definidos os blocos, uma sessão é agendada para que a votação seja realizada. Nela, os votos para todos os cargos são registrados de uma única vez e, ao final, a nova composição da Mesa é definida.

