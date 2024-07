Cláudio Humberto Governo Lula foi que excluiu carne da cesta básica

Por Cláudio Humberto | 9 de julho de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Representante do PL no grupo de trabalho para regulamentação da reforma tributária, o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA) afirma que a exclusão da proteína animal da cesta básica, o que encarece o produto, é trabalho intenso do governo Lula, “foi um pedido da equipe econômica do governo, liderada por Bernard Appy [secretário extraordinário da Reforma Tributária]”, revelou à coluna. Appy é o escolhido do ministro Fernando Haddad (Fazenda), para tocar a regulamentação na Câmara.

Filme repetido

Lula insinuou carne na cesta básica e travou o avanço do projeto. Como no “PL das Blusinhas”, ele disse uma coisa e fez outra. Só quer o bônus.

Jogando para torcida

A fala eleitoreira irritou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem lembrado que Lula enviou a proposta com a cesta básica sem carne.

Nota de 3

Nem mesmo a Frente da Agropecuária acredita no que o presidente da FPA, Pedro Lupion, chama de “repentino posicionamento” de Lula.

Pra ontem

Relatório da regulamentação passa hoje (9) por escrutínio de líderes da Câmara. A ideia é que a votação também se inicie nesta semana.

Lula ignora ataque russo a hospital infantil em Kiev

A Rússia bombardeou um hospital infantil em Kiev, da Ucrânia, provocando mortes e destruição. A covardia fez todo o mundo protestar, condenando a guerra imparável de Vladimir Putin. Chefes de governo protestaram. Exceto, claro, o verborrágico presidente Lula (PT), que não lamentou a tragédia, nem mandou o Itamaraty divulgar uma nota protocolar. Manteve o bico calado porque só reconhece “vítimas inocentes” na guerra de Israel contra o Hamas, grupo terrorista aliado.

Fingindo-se de morto

Até a oposição deu a colher de chá do lembrete, como o senador Sérgio Moro (União-PR) na redes sociais: “Algum comentário?”. Cri, cri, cri…

Vítimas civis

Desde o princípio do conflito o petista passa pano nas atrocidades da Rússia na guerra, vitimando principalmente a população civil.

Credibilidade

Imagens do hospital confirmam a destruição, ao contrário da maior parte dos alegados ataques divulgados pelo Hamas e endossados por Lula

Essa não cola mais

Ellen Gracie, ex-STF, e o ex-ministro da AGU Luís Adams, juristas, fazem o mesmo juízo: a legislação sobre venda de terras para estrangeiro não se aplica na negociação da Eldorado Celulose, que a dupla Joesley e Wesley Batista vendeu e se recusa a entregar à Paper Excellence.

Que joias?

Jair Bolsonaro foi reconhecido em voo de carreira entre Navegantes (SC) e São Paulo (SP) na manhã desta segunda-feira (8). Foi ovacionado pelos passageiros, que logo formaram fila para selfies.

Procura-se emprego

Sem mandato e prestígio no PT, Jean Paul Prates não deve disputar as eleições deste ano. A ideia é voltar a pedir emprego na iniciativa privada, que o governo a que serviu não para de sacanear na Petrobras.

No bolso

Uso de drogas ilícitas em espaço público vai render multa de R$1.412 em Santa Catarina. O projeto foi sancionado pelo governador Jorginho Mello (PL). Vale para parques, vias, instituições e construções públicas.

Recorde mundial

Para Luciano Zucco (PL-RS), o lobby piorou a lei, na regulamentação da reforma tributária: “quando as pessoas se derem conta será tarde demais”, diz o deputado, que prevê recorde mundial de carga tributária.

Diretas já nos TJs

Tramita rápido no Senado, esta semana, a PEC que fixa eleição direta com voto secreto e mandato de dois anos para diretores nos Tribunais de Justiça com 150 ou mais desembargadores: SP, RJ, RS e MG.

Mais imposto, claro

Um dos principais problemas da reforma tributária é a criação de “inúmeras exceções, contaminando a simplificação e trazendo injustiça dentro do próprio sistema”, avalia o deputado Gilson Marques (Novo-SC).

Só para lembrar…

…aumento de 20 centavos já provocou levante que derrubou presidente.

PODER SEM PUDOR

Um burro na plateia

Contam na Bahia que foi animada a eleição para presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, em janeiro de 2001. Indicado pelo prefeito, o vereador Valdivino Borges fazia seu discurso quando alguém o interrompeu para se referir ao seu pouco estudo: “Sai daí, seu burro!”

Valdivino respondeu na lata: “Eu sou burro e sou o presidente da Câmara, e você, que não é, está aí me dando coice!…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

