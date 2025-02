Política Governo Lula ignora mais de 3 milhões de seguidores após mudanças na gestão de redes sociais

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

O time de Lula tem se comunicado online principalmente por meio das páginas institucionais do Governo do Brasil. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mesmo renovada com o objetivo de ampliar a presença digital do governodo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova Secretaria de Comunicação Social (Secom) tem ignorado mais de 3,4 milhões de seguidores que estão nas contas da pasta de Sidônio Palmeira. Desde a virada do mês, esses usuários não recebem novas atualizações com conteúdos institucionais.

Esses seguidores acompanham as contas da Secom e da Presidência nas redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), TikTok, Kwai e YouTube. Praticamente todas essas plataformas estão desatualizadas desde que a Secom mudou de mãos. O Instagram da própria Secom, por exemplo, não recebe publicações desde 16 de janeiro.

No perfil da Presidência no X, que conta com 1,2 milhão de seguidores, houve apenas três “tuitadas” desde o início de fevereiro, sendo que a última foi postada em 3 de fevereiro, ou seja, há uma semana. A exceção a esse abandono de conteúdo digital é o canal da Presidência no YouTube, onde ainda são realizadas as transmissões ao vivo de Lula, garantindo algum nível de comunicação com o público, mas longe do volume e frequência de postagens nas demais plataformas.

Durante esse período, o time de Lula tem se comunicado online principalmente por meio das páginas institucionais do Governo do Brasil, que são atualizadas diariamente, e pelas bases mantidas pelos ministérios. Além disso, as páginas pessoais de Lula nas redes sociais permanecem ativas, mas as contas institucionais da Secom e da Presidência, com seus milhões de seguidores, parecem abandonadas, sem novos conteúdos.

Sidônio Palmeira, que substituiu Paulo Pimenta na Secom, vem promovendo mudanças na maneira como a pasta atua nas plataformas digitais. Sob sua liderança, os perfis de Lula ganharam um tom mais despojado, buscando um maior engajamento com o público.

As contas institucionais do governo, que antes eram comandadas por Brunna Rosa, braço-direito da primeira-dama Janja, agora estão sendo gerenciadas por Mariah Queiroz, convidada para a função após sua passagem pelo time de João Campos, prefeito do Recife, um exemplo de sucesso na comunicação digital. Contudo, apesar das mudanças de estratégia, a falta de atualizações nos perfis institucionais permanece um ponto de preocupação, colocando em risco a presença digital do governo Lula.

