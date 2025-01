Política “Governo Lula não vive um bom momento”, diz Eduardo Bolsonaro

Deputado (foto) diz ainda que impeachment de Lula será "desengavetado" por conta da pressão popular Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou nesta quinta-feira (30), que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “não vive um bom momento”.

A fala do deputado ocorre após o governo do petista vivenciar a alta histórica do dólar, que fez com que a moeda estadunidense ficasse acima dos seis reais, além da medida de monitoramento do Pix, revogada após a repercussão negativa.

“O governo Lula não vive um bom momento. O Brasil está indo ladeira abaixo na área econômica, entendo que esse ano pode ocorrer o impeachment do Lula. E realmente, ainda que em meio ao recesso, nós tivemos toda essa questão relativa ao Pix, o governo Lula se desgastou ainda mais. A tendência é que o governo viva dias ainda piores no Congresso Nacional”, declarou o parlamentar em entrevista para a CNN. Eduardo Bolsonaro diz ainda que o impeachment de Lula será “desengavetado” por conta da pressão popular.

“Os presidentes da Casa sempre falam que não colocarão adiante, mas aí vem a pressão popular, com a população na rua, que está está sendo marcada uma manifestação para março, ao exemplo do que ocorreu com a Dilma Rousseff, e essa pressão pode fazer com que o presidente desengavete um pedido de impeachment. Acho que é totalmente factível que a gente tenha esse cenário até o final desse ano”, afirmou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pedido de impeachment

Segundo apuração da CNN, um grupo de deputados da oposição deve protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Lula no próximo sábado, 1º de fevereiro, data de retorno do recesso parlamentar e eleição das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O documento já recebeu a assinatura de mais de 100 parlamentares.

O pedido acusa o chefe do Executivo de crimes de responsabilidade na execução do programa Pé-de-Meia, que ganhou força após decisão recente do TCU (Tribunal de Contas da União), que determinou o bloqueio de parte dos recursos destinados ao programa. O documento ressalta que o programa foi instituído sem previsão orçamentária.

