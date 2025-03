Política Governo Lula pode ter cometido erros na economia, mas há tempo para corrigi-los, diz ministro Fernando addad

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Haddad afirmou que há incertezas no cenário externo, cujas variáveis o governo não controla. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Haddad afirmou que há incertezas no cenário externo, cujas variáveis o governo não controla. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu nesta quinta-feira (20) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva “pode ter cometido erros” na economia, mas que ainda há tempo para corrigi-los. A administração da economia é “delicada”, argumentou.

“Temos que admitir que governos erram, muitas vezes. Governos erram. E, às vezes, a coisa descalibra um pouquinho. Se não for um erro grave, você consegue corrigir rapidamente”, disse Haddad, no programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Haddad afirmou que há incertezas no cenário externo, cujas variáveis o governo não controla. Como exemplo, citou que no fim de 2023 havia a expectativa de redução dos juros americanos ao longo de 2024, que acabou não se confirmando.

“Quando isso descarrilhou, não foi bonito o que aconteceu no Fed (Federal Reserve, BC americano) nos Estados Unidos, no final do governo Biden, embora lá também o Fed seja autônomo, independente, as coisas mudaram muito”, disse o ministro. “O dólar se valorizou no mundo inteiro, isso trouxe preocupação para o mundo inteiro.”

O ministro ponderou que, quando variáveis não controláveis, como o clima e o cenário externo, se sobrepõem, pode haver a impressão de que a economia está indo para o caminho errado. Mas argumentou que, agora, esse não é o caso, e que o País pode crescer e colocar ordem nas contas públicas.

“Ele não precisa fazer um ajuste recessivo para colocar ordem nas suas contas. Ele consegue fazer um ajuste gradual que não coloque em perigo a expansão do emprego e da renda”, disse. “Nós não podemos cair no erro dos anos anteriores a esse governo, em que nós imaginamos que, crescendo pouco, nós íamos colocar ordem nas contas.”

Avaliação negativa

O ministro disse ainda que o levantamento da Genial/Quaest que mostrou a sua aprovação do seu trabalho pelo mercado financeiro derretendo de 41% em dezembro para 10% em março não pode ser considerado uma pesquisa, porque não tem base amostral.

“Dizer que isso é uma pesquisa é dar um nome muito pomposo para uma coisa que deve ter sido feita em 15 minutos ali, num bairro”, disse.

O levantamento da Genial ouviu 106 fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre 12 e 17 de março, tendo como público-alvo gestores, economistas e analistas. Segundo a pesquisa, 88% desse público avalia o governo Lula negativamente, e apenas 4% têm visão positiva.

Segundo Haddad, uma pesquisa como essa teria mais peso se realizada no Congresso Nacional, por exemplo, já que são pessoas com mandato.

O ministro disse que, na vida pública, há “altos e baixos” e que “consertar o País é difícil”. Ele argumentou que é difícil fazer com que diferentes pessoas convirjam para um mesmo projeto, e que a solução para a economia brasileira é fortalecer as instituições e chegar a um acordo dos Poderes da República.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-lula-pode-ter-cometido-erros-na-economia-mas-ha-tempo-para-corrigi-los-diz-ministro-fernando-addad/

Governo Lula pode ter cometido erros na economia, mas há tempo para corrigi-los, diz ministro Fernando addad

2025-03-20