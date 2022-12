Educação Governo Federal ofertará quase 223 mil vagas para primeira edição do Sisu 2023

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2023 Foto: Divulgação Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2023. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta primeira edição de 2023, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), ofertará 222.145 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior (a grande maioria das vagas são das instituições federais). As inscrições para o Sisu serão abertas no dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 3 de março (hora do DF).

Ainda não é possível consultar as vagas no site oficial do Sisu. No entanto, o Portal Nacional da Educação preparou um mapa interativo com o total de vagas de cada instituição de ensino superior, termo de adesão das universidades, número de vagas por unidade da federação e o cronograma do processo seletivo da 1ª edição do Sisu.

Todas as instituições públicas de educação superior puderam aderir ao Sisu para ofertar suas vagas nesta edição do primeiro semestre de 2023 em todo o País.

Cronograma:

Data a definir – consulta das vagas;

28 de fevereiro a 03 de março – inscrições;

07 de março – resultado da Chamada Regular;

Data a definir – matrícula

07 de março a data definir – manifestação da Lista de Espera;

Data a definir – convocação da Lista de Espera;

Distribuição das vagas ofertadas

Confira o total de vagas ofertadas por estado e Distrito Federal:

UF: Total de Vagas

Minas Gerais: (MG) 26.196

Paraíba: (PB) 19.028

Bahia: (BA) 16.295

Pernambuco: (PE) 16.061

Rio de Janeiro: (RJ) 15.788

São Paulo: (SP) 13.269

Rio Grande do Norte: (RN) 13.242

Rio Grande do Sul: (RS) 12.919

Paraná (PR): 11.881

Ceará (CE): 11.357

Mato Grosso: (MT) 8.122

Alagoas: (AL) 7.805

Goiás: (GO) 6.828

Piauí: (PI) 6.173

Sergipe: (SE) 5.856

Santa Catarina: (SC) 5.791

Mato Grosso do Sul: (MS) 5.473

Espírito Santo: (ES) 4.784

Maranhão: (MA) 4.648

Amazonas: (AM) 2.781

Pará: (PA) 2.729

Acre: (AC) 1.880

Amapá: (AP) 1.377

Distrito Federal: (DF) 1.012

Roraima: (RR) 850

Rondônia: (RO) 0

Tocantins: (TO) 0

BRASIL: 222.145

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação