Governo pedirá investigação da Abin e da Polícia Federal sobre a falta de energia elétrica no País

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Cerca de 27 milhões de pessoas foram atingidas, o que representa um terço dos consumidores brasileiros. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou em entrevista nesta terça-feira (15), que a interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada pela manhã em todas as regiões do Brasil foi um evento extremamente raro.

Além das apurações internas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi solicitado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) também investiguem com detalhes as causas da falta de energia.

“Tenho absoluta convicção de que o ONS, até pela sua característica técnica, não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos, ou se houve também falha humana ou até dolo”, disse o ministro, lembrando que o setor é altamente estratégico, sensível e fundamental para a sociedade brasileira.

O apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal. De acordo com o ONS, uma “ocorrência” às 8h31 levou a uma “separação elétrica” no sistema interligado. O único estado que não foi afetado foi Roraima, que não é integrado ao Sistema Interligado Nacional. Cerca de 27 milhões de pessoas foram atingidas, o que representa um terço dos consumidores brasileiros.

O governo já sabe que houve uma sobrecarga em uma linha de transmissão de energia no Ceará, o que fez com o que o sistema entrasse em colapso nas regiões Norte e Nordeste.

Quando o fato aconteceu, o ONS modulou a carga que estava sendo enviada para o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, como forma de proteção.

Portanto, a energia ficou reduzida nessas regiões. Conforme o ministro, o ONS ainda irá avaliar se houve outro evento no mesmo horário, em outro local do Brasil.

“O único evento que se pode afirmar é esse no Ceará. Ainda não há outro evento apontado pelo ONS, mas leva-se a presumir que tivemos um segundo evento que causou esse evento dessa magnitude”, disse.

Segundo o ministério, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a energia voltou cerca de uma hora depois da interrupção e, no Norte e no Nordeste, o fornecimento foi completamente restabelecido às 14h49.

Governo pedirá investigação da Abin e da Polícia Federal sobre a falta de energia elétrica no País

