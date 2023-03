Brasil Governo prepara plano de venda de passagens aéreas por R$ 200 a estudantes, servidores e aposentados

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Programa deve iniciar no segundo semestre deste ano. (Foto: Renato S. Cerqueira/AE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal prepara um programa para vender passagens aéreas por R$ 200 a aposentados, funcionários públicos e estudantes. De acordo com o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o governo buscará comprar a ociosidade dos espaços.

“As companhias brasileiras chegam na faixa de 30 milhões de passageiros, cada uma delas, operando com 78% a 80% de vagas ocupadas. Outras 20% saem vazias. Eu quero essas vagas para as pessoas que não voam”, disse ele.

A ideia é o governo fazer um acordo com as três companhias aéreas brasileiras Azul, Tam e Gol para a venda de assentos excedentes. O programa, que será chamado “Voa Brasil”, só estará disponível para quem tem renda mensal de até R$ 6,8 mil.

Segundo o governo, o objetivo é utilizar pelo menos 5% da ociosidade dos voos no segundo semestre deste ano. “No primeiro semestre do ano que vem, 10%, no outro 15% e no outro 20%. Para ir integrando”, afirmou.

“Hoje, nós temos em média 90 milhões de passagens aéreas emitidas por ano no País. Esse montante de viagens é feito por apenas ‘10 milhões de CPFs’”, afirmou França. “Então, o público é o mesmo que anda várias vezes. O presidente Lula já tinha me encomendado que a gente buscasse novos passageiros e a ideia era buscar gente que já tinha vínculo conosco”, acrescentou.

Valores

O ministro explicou que, com a redução da ociosidade, a expectativa é a de que as companhias possam cobrar preços menores para passagens comuns. “É claro que nós temos uma luta paralela a isso para que alguns preços que são muito diretamente ligados a passagens, por exemplo o preço do querosene de aviação. É o preço mais caro do mundo Ele está R$ 1 mais caro que no restante do mundo todo. A gente quer que o preço seja reduzido, é muito importante, mas as companhias estão fazendo o seu papel. Ou seja: oferecendo algo governo: o voo mais barato para muitas pessoas”, disse Márcio França.

Estudantes

França informou que os estudantes que terão acesso são os que usam o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Os que se enquadrarem nos requisitos poderão comprar duas passagens por ano por R$ 200 cada e parcelar em 12 vezes por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal, instituição que ficará responsável por fazer o pagamento às aéreas.

“Se a pessoa fizer o pagamento antecipado das doze prestações, por exemplo, um casal pode comprar duas passagens. Duas passagens vai dar R$ 800 reais ida e volta. São 12 prestações de R$ 72 reais. Então, fica viável para todo mundo. E se a pessoa quiser antecipar e fazer antecipado, aí não fica limitado a essas pessoas que eu te falei. Outras pessoas também poderão fazer”, explicou França.

A ideia é que companhias aéreas brasileiras tenham uma opção dedicada ao Voa Brasil em seus programas de fidelidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/governo-prepara-plano-de-venda-de-passagens-aereas-por-r-200-a-estudantes-servidores-e-aposentados/

Governo prepara plano de venda de passagens aéreas por R$ 200 a estudantes, servidores e aposentados