Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

As autorizações para a operação das bets valem por cinco anos Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil As autorizações para a operação das bets valem por cinco anos. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou nesta terça-feira (11), no Diário Oficial da União, portarias que autorizam o funcionamento de mais 37 sites de apostas no Brasil.

As autorizações para a operação das bets valem por cinco anos, com encerramento em 31 de dezembro de 2029. Cada empresa pagou uma outorga de R$ 30 milhões para funcionar regularmente.

A maioria desses sites já tinha obtido, em outubro do ano passado, uma autorização para operar no Brasil de forma temporária e, agora, a autorização é definitiva.

Veja a lista das novas bets com autorização definitiva para atuar no País:

BETANO

SPORTINGBET

BETBOO

BETFAIR

NOVIBET

BET365

APOSTA GANHA

4PLAY

PAGOL

SEUBET

H2 BET

VBET

VIVARO

CASA DE APOSTAS

BET SUL

JOGO ONLINE

SUPREMABET

MAXIMABET

XPBET

BETESPORTE

LANCE DE SORTE

BETSPEED

SORTE ONLINE

LOTTOLAND

SORTENABET

BETOU

BETFUSION

AFUN

AI

6Z

GIGABET

QGBET

VIVASORTE

STAKE

RIVALO

MEGAPOSTA

BANDBET

O dia 1º de janeiro deste ano marcou o início do mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil. As empresas devem cumprir uma série de requisitos para operar, como a obrigação de manter os sites com o domínio “.bet.br”.

Segundo o governo, o mercado de apostas regulado vai permitir a correção de “problemas estruturais” e reduzir riscos associados à prática de apostas, como o superendividamento.

Entre as principais medidas que entram em vigor neste ano, estão: a proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada; a exigência de identificação dos apostadores por CPF; o reconhecimento facial e o controle dos fluxos financeiros.

As empresas também precisarão estar de acordo com as legislações brasileiras e cumprir normas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, segurança financeira e práticas de jogo responsável.

Lei das bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que regulamenta o mercado de apostas esportivas on-line no Brasil em 31 de dezembro de 2023. Para uma empresa de apostas on-line atuar no País, tem de pagar R$ 30 milhões a fim de obter a licença.

Somente podem explorar as apostas esportivas as empresas constituídas segundo a legislação brasileira, com sede e administração no território nacional. Pela lei sancionada, menores de 18 anos não podem fazer apostas.

