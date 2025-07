Economia Governo quer reduzir para nove meses o prazo de crédito rural

Já neste Plano Safra 2025/2026, o crédito de custeio, salvo as excepcionalidades, o tempo máximo passou de 12 meses para 11 meses. (Foto: Getty Images)

O governo quer reduzir para nove meses o prazo para pagamentos de empréstimos rurais. Já neste Plano Safra 2025/2026, o crédito de custeio, salvo as excepcionalidades, o tempo máximo passou de 12 meses para 11 meses. “A nossa tese é, aos poucos, reduzir o prazo do custeio até chegar aos 9 meses, como era no passado”, disse o subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do ministério, Gilson Bittencourt.

O entendimento é de que, com prazos mais curtos, especialmente no custeio, seja possível utilizar o mesmo recurso para financiar duas operações em um mesmo ciclo. “Quando a taxa é controlada, a tendência da operação de custeio é ser mais longa. Por isso que a gente está, aos poucos, reduzindo o prazo. Por quê? Porque quando é controlada, o Estado está subvencionado. Então eu estou dando uma taxa mais barata do que a própria Selic. Se eu ficar mais tempo, então eu pego um pré-custeio. Eu pago o máximo de prazo possível. Quando a taxa é livre, o prazo médio das operações é menor”, acrescentou.

Além disso, há a questão de custo. A redução traz alívio para os cofres do Tesouro Nacional. De acordo com Bittencourt, para cada mês a menos de prazo, a economia no custo para a União é de 8%.

Ele cita operações envolvendo a compra de bovinos: “Antes você engordava um boi em três, quatro anos. Hoje tem gente produzindo em dois anos”.

O Plano Safra é um programa do governo federal que oferece crédito rural e outras políticas de apoio ao setor agropecuário brasileiro, abrangendo desde pequenos agricultores familiares até grandes produtores. O objetivo principal é fomentar a produção, a produtividade e a sustentabilidade do agronegócio, além de garantir o abastecimento interno de alimentos e a geração de renda no campo.

– O Plano Safra oferece:

* Crédito Rural

O plano disponibiliza linhas de crédito com condições especiais (juros mais baixos, prazos mais longos) para custeio, investimento e comercialização de produtos agrícolas.

* Financiamento

O Plano Safra oferece recursos para diversas atividades agrícolas, como a compra de insumos (sementes, fertilizantes), máquinas, equipamentos e a construção de infraestrutura.

* Incentivos

Além do crédito, o plano pode incluir incentivos fiscais, programas de apoio à pesquisa e inovação, e políticas de garantia de preços. (Com informações do Estado de S. Paulo)

