Rio Grande do Sul Governo realiza reuniões regionais para debater reconstrução de estradas

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

A primeira reunião, por videoconferência, será com os gestores municipais do Vale do Taquari, às 9h. (Foto: Divulgação/PRF)

A partir desta sexta-feira (17), será realizada uma série de reuniões emergenciais regionais com prefeitos e vice-prefeitos de municípios afetados pelas enchentes. O objetivo é debater sobre diagnósticos e ações em estradas e pontes impactadas pelas chuvas e inundações. A primeira reunião, por videoconferência, será com os gestores municipais do Vale do Taquari, às 9h.

Participarão dos encontros o titular da Secretaria de Logística e Transportes, Juvir Costella, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Luís Fernando Vanacor.

“As reuniões servirão para que os gestores de cada município relatem a situação das rodovias e pontes de sua região, os estragos e prejuízos que tiveram com as chuvas. Enquanto os trabalhos de desobstrução das estradas seguem, trabalharemos incansavelmente para que a burocracia não atrapalhe a reconstrução das rodovias e pontes”, afirma Costella.

Na sequência haverá reuniões neste sábado (18), com líderes da Serra, e no domingo (19), com gestores do Vale do Rio Pardo. Na próxima semana, os encontros serão com prefeitos e vice-prefeitos das regiões Central, Vale do Caí, Vale do Sinos, Vale do Paranhana e Metropolitana.

Liberação

Os 271,5 quilômetros de rodovias estaduais do Bloco 3 de concessões, no Vale do Caí e Serra Gaúcha, já estão liberados ao tráfego depois das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul.

No fim da tarde dessa quinta-feira (16), foi liberado o último trecho que estava bloqueado na estrada ERS-122, entre o km 39 e o km 51, nos municípios de São Vendelino e Nova Milano (Farroupilha), pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra as rodovias do bloco.

A intervenção neste trecho, considerado o mais complexo, começou em 30 de abril, em razão de deslizamentos de encostas, desmoronamentos e afundamentos de pista em diversos pontos.

A ERS-122 foi a rodovia com a maior incidência de sinistros durante as fortes chuvas, com 82 ocorrências, seguida pela ERS-446, com 16 registros. Ainda ocorreram oito intercorrências nas rodovias BRS-470 e RSC-453 e outras cinco na ERS-240. O único trecho sem alterações foi na ERS-287.

Em 15 dias, em todo o perímetro concedido à CSG, foram registrados 69 deslizamentos de barreiras e pedras, 28 pontos de acúmulo de água na pista, 10 pontos de erosão de cabeceiras e de asfaltos, 15 quedas de árvores e 120 canaletas e valas obstruídas, além de dois afundamentos e fendas de pavimentos.

