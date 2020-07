Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul recebe 218 mil máscaras e cinco toneladas de produtos de limpeza e higiene

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

O Sindiquim-RS e a Braskem entregaram cinco toneladas de produtos de limpeza e higiene. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado recebeu, na tarde desta terça-feira (7), duas doações para ajudar no enfrentamento à pandemia de Covid-19. O Sindiquim-RS (Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul) e a Braskem entregaram cinco toneladas de produtos de limpeza e higiene e a Fitesa, 218 mil máscaras de produção própria.

Parte das doações foi entregue de forma simbólica ao governador Eduardo Leite e ao chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Julio César Rocha, no Palácio Piratini.

Leite destacou a importância da responsabilidade social e corporativa das empresas. “Essas doações e todas as que temos recebido são duplamente importantes: por um lado, pelo efeito dos materiais em si, que serão usados para higienização e proteção de quem está na linha de frente. Mas tem um segundo efeito, também importante, que é moral, de apoio e de engajamento por parte da iniciativa privada que estimula a todos dentro do governo e da sociedade. Neste momento em que todos enfrentamos nossas dificuldades, saber que não estamos sozinhos é algo que motiva e nos faz persistir no enfrentamento ao coronavírus”, afirmou o governador.

De acordo com o coronel Rocha, todos os itens recebidos serão levados organizados e distribuídos com base em levantamento das equipes da Defesa Civil e da Secretaria da Saúde que participam do Comitê de Logística e Abastecimento, que atua diretamente no Gabinete de Crise atendendo às demandas geradas pela pandemia.

Segundo o presidente do Sindiquim e diretor da Braskem, Newton Mario Battastini, o evento Química na Praça, que celebra o Dia do Químico (18 de junho) há dez anos com entrega de brindes, foi adaptado por causa da pandemia. Para marcar a data, foram doadas cerca de cinco toneladas de produtos como água sanitária, sabão, desinfetantes e álcool gel, que serão distribuídos pela Defesa Civil para todo o Estado.

O vice-presidente da Fitesa na América Latina, Mateus Mesquita Inácio, afirmou que a empresa ajustou a matriz de produtos e adaptou suas linhas de produção de matéria prima para a confecção de máscaras e roupas médicas, a fim de combater a falta de EPIs (equipamentos de proteção individuais) necessários ao trabalho de equipes médicas no combate à Covid-19. As 200 mil máscaras entregues nesta terça já somam um total de mais de 900 mil itens doados pela empresa durante a pandemia.

Como doar

Interessados em fazer doações devem contatar a Central de Doações da Defesa Civil Estadual e agendar previamente pelo telefone (51) 3288-6781, a fim de evitar aglomerações.

Local: Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari)

Endereço: avenida Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h

No mesmo local, as doações podem ser entregues em drive-thru, sem a necessidade de agendamento, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira.

