Brasil Governo recua e prevê 60 dias de auxílio-doença sem perícia médica

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Medida era parte de pacote de corte de gastos anunciado no começo do mês; expectativa era de economizar R$ 3,8 bilhões até 2026. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo recuou em uma das medidas de corte de gastos incluída na medida provisória (MP) publicada em 11 de junho para compensar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Com validade imediata, a MP havia limitado a 30 dias o prazo máximo para benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) concedido por meio da análise documental (Atestmed), sem necessidade de realização de perícia médica física. O prazo anterior era de 180 dias.

Uma semana depois, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, e o presidente do INSS, Gilberto Waller, editaram uma portaria conjunta ampliando o prazo para 60 dias. Essa portaria já está em vigor e valerá por 120 dias.

A portaria tem como base um trecho da MP que trata do Atestmed e dá prerrogativa ao ministro para alterar esse prazo de forma excepcional, com justificativa e por prazo determinado. O governo previa economizar R$ 1,2 bilhão neste ano e R$ 2,6 bilhões no próximo com a limitação do Atestmed. A nova estimativa de impacto não foi atualizada.

Segundo técnicos do governo, a limitação do benefício a 30 dias foi muito brusca, com potencial para aumentar a fila do INSS. Atualmente, há quase um milhão de pessoas à espera da perícia médica presencial.

A MP foi elaborada pelo Ministério da Fazenda, sem passar por discussões técnicas na pasta da Previdência, o que causou desconforto no governo. A Previdência foi apenas avisada do corte no prazo do benefício e defendeu um período máximo de 60 dias. Na última hora, ficou decidido que o prazo máximo seria de 30 dias.

Criado em 2023, o Atestmed teve por objetivo reduzir a fila do INSS, na tentativa de mudar o caráter indenizatório do auxílio doença, diante da demora na realização da perícia. A ideia era trazer de volta o caráter da substituição de renda com a concessão do benefício imediato para pessoas impossibilitadas temporariamente para o trabalho e, consequentemente, sem remuneração.

Mas a ferramenta acabou virando um meio para a concessão de benefícios irregulares, com atestados falsos, segundo especialistas e técnicos do próprio governo. Com a mudança, a equipe econômica conseguirá reduzir a despesa no curto prazo, mas o gasto continuará existindo.

Segundo o ex-presidente do INSS Leonardo Rolim, o gasto estimado com o Atestmed até 2024 foi da ordem de R$ 15 bilhões. Ele defende que o instrumento seja aperfeiçoado para evitar atestados falsos e considera o simples corte no prazo como uma medida pouco eficaz do ponto de vista do gasto público.

“É preciso restringir, mas o problema não é o prazo e sim o atestado falso. Se uma pessoa quebrou a perna ou está fazendo um tratamento contra câncer, você pode dar um atestado por 60 dias, 90 dias ou está mais. Do jeito que está, as fraudes vão continuar, só que por menos tempo”, disse Rolim, acrescentando que o governo deveria exigir atestado certificados por médicos, clínicas e hospitais.

Os gastos previdenciários, em seu conjunto, considerando aposentadorias, pensões e todos os benefícios, têm pressionado as despesas do governo nos últimos anos. Desde 2019, segundo dados corrigidos pela inflação compilados pelo Instituto Fiscal Independente (IFI, órgão de assessoria técnica do Senado), os gastos saíram de R$ 819 bilhões para uma previsão que supera R$ 1 trilhão este ano.

Especialistas alertam que os gastos previdenciários têm subido em ritmo acelerado pelo envelhecimento da população e também pelo fato de os benefícios serem vinculados ao salário mínimo, cujo reajuste anual é acima da inflação. (Com informações do jornal O Globo)

