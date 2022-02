Mundo Governo russo diz que a Ucrânia se recusou a negociar; ucranianos desmentem

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Prédio em Kiev foi atingido por um míssil no sábado (26). (Foto: Divulgação/Facebook prefeito de Kiev)

O governo russo afirmou no sábado (26) que a Ucrânia se recusou a discutir uma trégua no conflito que já leva três dias e que chegou à capital Kiev. A Ucrânia nega que tenha rejeitado a negociação.

O Ministério da Defesa russo informou que, após uma “pausa” na sexta-feira (25) dedicada justamente a buscar um eventual cessar-fogo, todas as unidades enviadas por Moscou à Ucrânia receberam ordens do presidente Vladimir Putin no sábado para retomar a ofensiva em todas as direções.

O assessor da presidência da Ucrânia disse que seu país não se recusou a negociar. Segundo ele, os ucranianos já haviam discutido o que exigiriam e onde poderiam ceder. Mas as condições impostas pela Rússia inviabilizaram o diálogo.

Por fim, também disse que a Rússia não havia suspendido o movimento de suas tropas que invadiram a Ucrânia.

Na sexta, Putin fez um discurso na TV em que incentivou os militares ucranianos a derrubarem o presidente.

Kiev

A guerra na Ucrânia entrou no sábado (26) em seu terceiro dia. Explosões foram ouvidas em Kiev horas após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertar sobre a possível tomada da capital. Mas ele garantiu que Kiev ainda está sob controle da Ucrânia. A prefeitura informou que haverá toque de recolher entre 17h e 8h até 28 de fevereiro.

Por volta das 19h de Brasília (meia-noite deste sábado no horário de Kiev), jornalistas locais disseram nas redes sociais que sirenes de guerra voltaram a tocar na capital e falaram em um ataque aéreo iminente das tropas russas.

Em um vídeo publicado mais cedo, Zelensky afirmou: “Nós resistimos e estamos repelindo os ataques inimigos com sucesso. A luta continua”. Ele também disse que seu governo vai armar aqueles que quiserem ajudar os militares ucranianos e recusou a oferta do governo dos Estados Unidos.

Em um pronunciamento posterior, Zelensky anunciou ter chamado “todos os amigos da Ucrânia” para ajudar a combater invasão russa e declarou que irá lutar pelo tempo que for preciso para libertar o país.

Uma das imagens mais impressionantes deste terceiro dia da Guerra na Ucrânia mostrou o momento em que um prédio residencial foi atingido em Kiev na manhã de sábado. É possível ver o míssil entrando em um apartamento, provocando um clarão e destruindo o imóvel.

O Reino Unido informou que o maior volume de soldados da Rússia está a 30 quilômetros do centro de Kiev e que o espaço aéreo da Ucrânia ainda não foi dominado. Houve relatos de um ataque a uma estação de eletricidade da capital – com o objetivo de tentar deixá-la no escuro – e ainda de confrontos nos arredores da cidade.

Também em Kiev um ataque aéreo russo matou uma criança e feriu cinco pessoas, incluindo três crianças, no hospital infantil Okhmatdyt. A informação é do jornal ucraniano “Kyiv Independent”.

Em balanço anterior, o Ministério da Saúde da Ucrânia havia informado que pelo menos 198 cidadãos do país, entre eles três crianças, haviam morrido no conflito. O número de feridos, ainda segundo o relatório, era de 1.115, incluindo 33 crianças. As informações são da agência russa Interfax. O governo ucraniano fala em cerca de 3,5 mil soldados russos mortos ou feridos.

Um bombardeio russo em Donetsk, no leste da Ucrânia, matou 19 civis, informou a agência de notícias russa Interfax.

