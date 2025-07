Política Governo Trump e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil chamam Alexandre de Moraes de “coração da perseguição” a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

O governo Donald Trump voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O governo Donald Trump voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nessa quinta-feira (24). Em um post no X (ex-Twitter), o subsecretário para Diplomacia Pública, Darren Beattie, afirmou que ele é o “coração pulsante” da perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos EUA. Graças à liderança do Presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências”, disse Beattie.

Depois, o comentário foi publicado também nas redes sociais da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

A mensagem é passada enquanto aliados de Bolsonaro nos Estados Unidos pressionam por mais sanções específicas contra Moraes. Segundo eles, a expectativa é que haja punições financeiras ao ministro, aplicadas por meio da Lei Magnitsky.

A legislação foi criada na gestão Barack Obama e permite a aplicação unilateral de punições a estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos.

O uso dessa medida para punir o magistrado já foi alvo de questionamentos no governo Trump, porque o enquadramento jurídico não seria o correto. Bolsonaristas, porém, dizem que os entraves foram superados.

O comentário do subsecretário foi feito ao compartilhar mensagem publicada pelo secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, equivalente ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, na sexta-feira passada (18).

Naquele dia, Rubio determinou que Moraes, parentes e “colegas na corte” sejam proibidos de entrar nos EUA. O anúncio foi feito nas redes sociais. “Ordenei a revogação de visto para Moraes e seus aliados na corte, assim como para familiares diretos, imediatamente”, disse o secretário.

Rubio, na postagem, afirmou que o Supremo faz uma “caça às bruxas política” contra Bolsonaro e que viola direitos fundamentais não só dos brasileiros, mas também de americanos. Ele disse ainda que Trump já havia deixado claro que agiria contra estrangeiros responsáveis por censura. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

