Mundo Governo Trump pede para Zelensky “baixar o tom” e assinar acordo sobre minerais

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

A Casa Branca descreveu o acordo como "a melhor garantia de segurança que eles poderiam almejar". Foto: President Of Ukraine/Flickr

As críticas da Ucrânia aos Estados Unidos são “inaceitáveis”, afirmou, nessa quinta-feira (20), o principal conselheiro de segurança de Donald Trump. Em uma entrevista à emissora de TV americana Fox News, Mike Waltz aconselhou Kiev a “baixar o tom” e assinar rapidamente o acordo proposto pela Casa Branca sobre minerais raros, que descreveu como “a melhor garantia de segurança que eles poderiam almejar”.

“Eles precisam baixar o tom e analisar a situação em profundidade”, afirmou.

A proposta de acordo citada por Waltz daria aos Estados Unidos acesso a grandes quantidades de recursos naturais ucranianos como contrapartida pela ajuda americana enviada a Kiev para combater a Rússia. O conselheiro de Trump argumentou que a assinatura do tratado levaria os Estados Unidos a investiriam no país.

Zelensky rejeitou esse acordo no fim de semana, argumentando que ele não oferece garantias de segurança para seu país, três anos após o início do conflito. Nesta quinta, depois de se encontrar com Keith Kellogg, enviado de Donald Trump para o conflito na Ucrânia, em Kiev, Zelensky disse estar aberto à ideia e afirmou que a reunião entre eles foi produtiva.

“A Ucrânia está pronta para um acordo forte e eficaz de investimento e segurança com o Presidente dos Estados Unidos. Propusemos a maneira mais rápida e construtiva de alcançar resultados. Nossa equipe está pronta para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana”, escreveu ele no X.

Ao se encontrarem, segundo a agência de notícias Reuters, Zelensky e Kellogg apertaram as mãos e deram tapinhas nas costas um do outro. Zelensky sorriu e disse: “É bom ver você. Como vai? Obrigado por vir”.

Após o presidente ucraniano dizer, em coletiva de imprensa na quarta-feira (19) que não pode “vender a Ucrânia” e que o presidente americano vive em uma bolha de “desinformação” russa, Trump o chamou de “ditador” e fez ameaças.

Na entrevista dessa quinta, Waltz comentou a reação do republicano. “Obviamente, há muita frustração”. O conselheiro também negou que a Ucrânia tenha sido excluída das negociações de Trump com a Rússia sobre o fim da guerra e insistiu que há “muito compromisso e diálogo” com Kiev e com os aliados europeus.

Quando perguntado se acreditava que a disputa era “reconciliável”, Waltz respondeu:

“Acho que sim. (…) Dizer que vamos mudar a natureza da nossa ajuda no futuro não acho que deva ofender ninguém. Este é um plano de bom senso. Pode ser que eles não gostem, mas vamos impulsioná-lo e todo mundo vai parar de reclamar quando os combates terminarem. Vamos avançar a toda velocidade para pôr fim a essa guerra e então poderemos falar sobre relações geoestratégicas mais amplas”. As informações são do portal de notícias g1.

