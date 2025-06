Mundo Posicionamento: Estados Unidos pedem que a América Latina escolha “de que lado está” sobre o Irã

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

O Brasil condenou os ataques norte-americanos.

Nessa segunda-feira (23), véspera da assembleia geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que os países da América Latina e do Caribe devem escolher “de que lado vão estar” no conflito entre EUA, Israel e o Irã.

Venezuela, Cuba e Nicarágua se solidarizaram com o Irã. O Brasil e a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA) condenaram os ataques norte-americanos.

O Uruguai expressou sua preocupação e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, citou o falecido Papa Francisco para dizer que “a guerra é o maior fracasso da humanidade”. A Argentina apoiou os EUA.

“É uma grande oportunidade para que os países da região se deem conta de que lado vão ficar. Cada país tem que tomar uma decisão” declarou, em coletiva, uma funcionária do Departamento de Estado dos EUA.

Cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23) que Israel e Irã chegaram a um acordo para um cessar-fogo. Segundo ele, o conflito será completamente encerrado a partir desta terça-feira (24).

Uma autoridade iraniana ouvida pela agência Reuters afirmou que o país havia aceitado a proposta. Os governos dos dois países não anunciaram formalmente o acordo. Segundo Trump, nas próximas horas, os dois países concluirão as operações militares que ainda estão em andamento. Depois disso, os ataques serão suspensos, e a guerra chegará oficialmente ao fim no prazo de 24 horas.

“Partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, o que acontecerá, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a Resistência, Coragem e Inteligência para encerrar o que deve ser chamado de A GUERRA DE 12 DIAS”, publicou.

A agência Reuters informou que Trump e o vice-presidente J.D. Vance discutiram uma proposta de cessar-fogo entre Israel e Irã com o emir do Catar. A conversa ocorreu após o ataque iraniano a uma base americana no país, nesta segunda-feira.

Segundo a Reuters, uma fonte com conhecimento das negociações afirmou que Trump disse ao emir que Israel havia concordado com o cessar-fogo. Durante o diálogo, o presidente americano também pediu ajuda do Catar para convencer o Irã a aceitar o acordo.

A agência noticiou ainda que o Irã concordou com a proposta durante uma ligação telefônica com a participação do primeiro-ministro do Catar. Detalhes do acordo ainda não foram divulgados. O jornal The New York Times informou que um porta-voz das Forças de Defesa de Israel se recusou a comentar o anúncio feito por Trump.

