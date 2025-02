Mundo Governo Trump rebate o papa Francisco sobre crítica à política de imigração

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pontífice ressaltou que abordagem da administração federal dos EUA ao assunto "terminará mal" Foto: Reprodução Francisco também pediu às pessoas reunidas na Praça de São Pedro que rezassem pela reconciliação e esperava pela libertação de todos os reféns. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tom Homan, responsável pelos assuntos relacionados a imigração e fronteira do governo de Donald Trump, rebateu as críticas do Papa Francisco sobre as políticas de deportação de imigrantes nos Estados Unidos.

“Se atenha à Igreja Católica, deixem a fiscalização da fronteira conosco”, afirmou Homan a repórteres da Casa Branca nesta terça-feira (11). “Ele [papa] quer nos atacar para proteger nossa fronteira, ele tem um muro ao redor do Vaticano, não é?”, acrescentou.

Mais cedo nesta terça-feira, o Papa Francisco criticou a deportação de imigrantes pelo governo Trump em uma carta aos bispos dos EUA. O papa alertou que deportar pessoas à força apenas devido ao seu status irregular no país as priva de dignidade fundamental, de acordo com o Vatican News.

Além disso, o pontífice ressaltou que essa política “terminará mal”. Um dos principais pontos da campanha de Trump para a eleição foi a promessa de deportar números recordes de imigrantes. Logo no primeiro dia na Presidência para o segundo mandato, o republicano assinou ordens executivas sobre o tema, declarando, por exemplo, emergência nacional na fronteira com o México.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/governo-trump-rebate-o-papa-francisco-sobre-critica-a-politica-de-imigracao/

Governo Trump rebate o papa Francisco sobre crítica à política de imigração

2025-02-11