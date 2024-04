Brasil Governo vai lançar novo plano de desenvolvimento para agricultura familiar

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











O novo plano deve ser lançado em junho pela gestão petista. Foto: Arquivo/Agência Brasil O novo plano deve ser lançado em junho pela gestão petista. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva deve lançar um novo plano safra voltado para o desenvolvimento da agricultura familiar. O anúncio foi feito pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, durante uma visita a São José dos Campos (SP) neste sábado (20).

Ele visitou uma feira que reuniu produtores de seis assentamentos que ficam nas cidades de São José dos Campos, Taubaté, Tremembé e Lagoinha, todas no interior de São Paulo.

Segundo Paulo Teixeira, o novo plano deve ser lançado em junho pela gestão petista. A proposta, de acordo com o ministro, é facilitar o acesso ao crédito de pequenos produtores.

“Nosso desafio, agora, é fazer com que o crédito chegue no pequeno, chegue na pessoa que está começando. Por isso, o que vamos apresentar para o Brasil é um fundo de aval para ele entrar, para que ele não precise apresentar nenhum tipo de garantia no banco, ele não precise ter avalista. Nós queremos que o pequeno entre, que as cooperativas dele entrem. Nós queremos que eles se mecanizem e se tecnifiquem”, afirmou Paulo Teixeira.

Coopera Mais Brasil

Nesta segunda-feira (22), o governo vai lançar o Programa Coopera Mais Brasil. Segundo o Planalto, a iniciativa é voltada para o fortalecimento do cooperativismo, associativismo e de empreendimentos solidários da agricultura familiar no País.

Coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), a ação tem como objetivo principal, desenvolver ações integradas e sistemáticas de formação e capacitação dos agricultores familiares, além de articular, a nível governamental, estratégias e serviços diversos para fortalecer o acesso ao financiamento por parte das cooperativas, associações e agricultores familiares.

Conforme técnicos do MDA, uma das metas do programa é atingir, com o resultado do trabalho, a expansão de redes de comercialização e abastecimento alimentar em todo o país, bem como questões como: aumento da produção de alimentos, melhoria de renda e qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares.

O lançamento acontecerá durante o seminário nacional intitulado “Coopera Mais Brasil”, que será realizado de 22 a 25 de abril, na sede do Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), em Luziânia (GO).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/governo-vai-lancar-novo-plano-de-desenvolvimento-para-agricultura-familiar/

Governo vai lançar novo plano de desenvolvimento para agricultura familiar

2024-04-21