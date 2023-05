Geral Governo vê a queda no preço dos combustíveis como um trunfo com a classe média e a base aliada no Congresso

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Há expectativa de redução do custo do frete, repercussão no valor dos alimentos e no custo direto para motoristas de aplicativos. (Foto: Divulgação)

A mudança na política de preços da Petrobras, com a consequente redução de preços de combustíveis, é vista como um trunfo duplo pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação de auxiliares, a medida tem potencial tanto de driblar resistências entre eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro com o atual governo quanto melhorar o ambiente com a base aliada no Congresso.

Promessa de campanha do petista, a queda nos preços da gasolina, gás de cozinha e no diesel faz parte de um tripé traçado pelo novo governo para atingir a maior parcela da população. A ela se somam o resgate do Bolsa Família, que atinge os mais vulneráveis, e a proposta de reajustes no salário mínimo acima da inflação, visando o estrato seguinte.

Agora, ao reduzir os preços dos combustíveis, o foco é a classe média, seguimento da população em que o governo tem avaliação mais baixa do que a média. Pesquisa Datafolha divulgada no fim de março mostrou que 36% dos que ganham de dois a cinco salários mínimos reprovam o presidente, índice que é de 47% na população com renda familiar mensal de cinco a dez salários — na média geral, a taxa dos que avaliam a gestão como ruim ou péssima é de 29%.

Há expectativa de redução do custo do frete, repercussão no valor dos alimentos e no custo direto para motoristas de aplicativos. Nos cálculos de um auxiliar, se o governo não tem autonomia para interferir na política monetária do Banco Central, pode fazer uma governança da Petrobras capaz de tirar pressão da inflação, o que favorece um cenário futuro de redução de juros.

Integrantes do governo mais cautelosos, no entanto, ponderam que será preciso observar nas próximas semanas se parte da redução será ou não compensada pela fixação das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e etanol anidro, que devem entrar em vigor em junho. A pesquisa da Confederação Nacional do Transportes (CNT) que mostra que o governo tem 43% de avaliação positiva foi analisada com lupa por integrantes da Secretaria de Comunicação Social (Secom) na terça-feira.

O levantamento mostra cautela quantos as perspectivas da população para o futuro, 50,2% acredita que renda vai permanecer igual, outros 36,1%, que irá aumentar. Nos próximos levantamentos, o Planalto já espera ver algum avanço nesses índices.

Base no Congresso

A redução do preço do combustível é também uma bandeira do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Em junho do ano passado, Lira chegou a cobrar a renúncia do então presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, e dizer que a empresa estava em “guerra ao povo brasileiro” por conta do aumento no preço dos combustíveis da época.

O anúncio das mudanças na Petrobras ocorre na semana em que o governo espera votar o regime de urgência do arcabouço fiscal na Câmara, principal prioridade do Planalto no Congresso. Como pano de fundo, o Planalto tenta azeitar sua base acelerando a liberação de emendas a deputados e senadores e destravando a nomeação de cargos de segundo e terceiro escalão. Uma eventual melhora de popularidade do presidente e do ambiente econômico, teria reflexos imediatos na relação do governo com a base, avaliam auxiliares palacianos, o que será fundamental para o governo aprovar tanto o novo marco fiscal e a reforma tributária. As informações são do jornal O Globo.

