Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

A campanha é intitulada "Democracia restaurada" e tem tom similar aos vídeos divulgados nas últimas semanas pelo Supremo, chamados de "Democracia inabalada" Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Palácio do Planalto divulgou nesta terça-feira (8) um vídeo institucional para marcar um mês desde os atos golpistas que depredaram as sedes do governo federal, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) em 8 de janeiro. O material reúne imagens oficiais feitas no dia dos atos de vandalismo, vídeos do circuito interno de segurança e, ainda, registros da reconstrução do prédio e das medidas adotadas nas semanas seguintes.

A campanha é intitulada “Democracia restaurada” e tem tom similar aos vídeos divulgados nas últimas semanas pelo STF, chamados de “Democracia inabalada”.

“No dia 8 de janeiro, a sede dos nossos poderes foi invadida e vandalizada por pessoas que desrespeitam o povo e o Brasil. 1 mês depois, seguimos firmes trabalhando na defesa da democracia, união e reconstrução do país”, escreveu o perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao divulgar o vídeo em uma rede social.

Um mês dos atos

Ao exibir as imagens do circuito interno no dia dos atos de vandalismo, o vídeo lista os possíveis crimes cometidos pelos golpistas, e que são apurados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República: terrorismo, associação criminosa, crimes contra o patrimônio cultural, dano ao patrimônio público da União e tentativa de golpe de Estado.

O vídeo também mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diversos momentos após os atos golpistas: em uma coletiva de imprensa no próprio dia 8 em São Paulo, na visita ao prédio destruído ao lado da presidente do STF, ministra Rosa Weber, e na reunião com governadores em Brasília ao fim de janeiro.

Também aparecem no vídeo os trabalhadores que atuaram na limpeza e no restauro do prédio após os atos de vandalismo. Em dado momento, uma funcionária terceirizada passa mal e corre para a rampa do Planalto, sendo amparada por um segurança.

O material também inclui a entrevista em que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, anunciou a troca do comando do Exército duas semanas após os atos. O governo Lula apura se houve omissão ou conivência de militares das Forças Armadas e das forças de segurança do Distrito Federal para facilitar a ação dos golpistas.

Pacificação e investigações

O vídeo recupera uma série de declarações de Lula no último mês e encerra com uma fala do presidente sobre pacificar o país. “A sociedade brasileira está precisando de um pouco de paz. Eu quero reconstruir o direito de as pessoas viverem com tranquilidade”, disse Lula.

Lula falou em várias ocasiões no último mês sobre os atos golpistas. Na terça-feira (7), durante café da manhã com jornalistas, voltou a destacar a importância de identificar os financiadores do movimento que depredou as sedes dos três poderes.

‘Tem muita gente rica envolvida nisso. Vamos atrás de um por um. A gente vai atrás de cada um para a gente pegar quem financiou essa tentativa de golpe’.

