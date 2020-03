Rio Grande do Sul Governo volta atrás e postos de combustíveis poderão abrir 24 horas para abastecimento no Estado

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Todos os postos de combustíveis do Estado poderão abrir neste domingo (22) e nos próximos dias para abastecimento de veículos em horário livre.

O governo do Rio Grande do Sul decidiu voltar atrás neste sábado (21) após publicar um decreto na sexta-feira (20) e manterá apenas restrição em lojas de conveniência para tentar combater o contágio de coronavírus no Estado.

Nas cidades, as lojas de conveniência poderão abrir entre segunda-feira e sábado, das 7h às 19h. A exceção vale para o domingo, quando não poderão abrir.

Já nas rodovias, as conveniências poderão funcionar em horário livre, todos os dias da semana. Seguirá valendo a determinação para que a população evite aglomerações nos locais.

