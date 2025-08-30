Fórmula 1 GP da Holanda de Fórmula 1: Piastri é pole e o brasileiro Bortoleto larga em 13º

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

O australiano da McLaren anotou 1m08s662 para comandar a classificação. (Foto: Sam Bloxham/LAT Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de cinco etapas fora da posição de honra no grid, Oscar Piastri voltará a largar da pole position. O australiano da McLaren anotou 1m08s662 para comandar a classificação do GP da Holanda, nesse sábado (30), algo que não acontecia desde o GP da Espanha há quase três meses. Ele estará ao lado do colega Lando Norris. Max Verstappen completa o top 3, e Gabriel Bortoleto será o 13º no grid.

A largada do GP da Holanda será neste domingo, 31 de agosto, às 10h (horário de Brasília).

Desde a última vez de Piastri na pole, rivais como Lando Norris, George Russell, Max Verstappen Charles Leclerc ocuparam o primeiro lugar no grid – embora só George e Lando tenham vencido as provas que sucederam. O inglês da McLaren, por sinal, também chegou perto da posição de honra neste sábado, no Circuito de Zandvoort: sua diferença para o colega de equipe foi de apenas 0s012.

Um dos primeiros na pista no Q1, Bortoleto quase foi eliminado, em 16º, mas melhorou sua volta final o suficiente para avançar em 15º – sendo superado, ainda, por Yuki Tsunoda. No Q2, o brasileiro fez só o penúltimo tempo, e sua última tentativa valeu apenas o 13º lugar. Apesar disso, ele larga à frente do colega da Sauber, Nico Hulkenberg: o alemão classificou-se só em 17º.

Quem surpreendeu na sessão foi Isack Hadjar, quarto colocado. Calouro da RB, o franco-argelino garantiu um lugar na segunda fila do grid ao lado de Verstappen. Este é seu melhor resultado em classificações até aqui; antes, ele chegou a largar em quinto no GP de Mônaco, prova que completou no sexto lugar.

* Q1 – 18 minutos e cinco eliminados

Bearman e Hamilton anotarem as primeiras voltas mais rápidas da sessão, que chegou a ter uma bandeira amarela após cinco minutos – devido a um batida de Lance Stroll, na curva 13. Verstappen conseguiu superar o heptacampeão com um giro 0s4 superior, até as McLarens registrarem de cara as

Hamilton caiu para 11º e Leclerc, mais lento, beirou a zona de eliminação. A dupla, porém, conseguiu subir respectivamente para oitavo e nono perto da bandeirada; além deles, Bortoleto e Tsunoda foram os únicos pilotos na zona de eliminação que conseguiram se salvar no minuto final.

* Q2 – 15 minutos e cinco eliminados

Russell seguiu como o mais rápido no início do segmento; a sete minutos do fim, porém, Norris apareceu na ponta. Piastri, ainda sem tempo, anotou o segundo melhor giro do segmento, 0s090 atrás. Os cinco primeiros mantiveram suas posições até a bandeirada.

Alonso conseguiu ir de 15º a sétimo em sua última volta; Antonelli e Tsunoda, porém, não tiveram a mesma sorte e acabaram eliminados. O japonês da RBR, por sinal, anotou exatamente a mesma volta que Bortoleto: 1m09s622. Porém, como completou o giro primeiro, ficou na frente do calouro da Sauber. Ele também acabou aparecendo lento,no meio do caminho do brasileiro, que reclamou muito:

“Tsunoda é cego ou o quê? Pra ficar assim no meio da pista”, queixou-se Bortoleto pelo rádio da equipe.

* Q3 – 12 minutos e disputa pela pole

Diferente dos outros segmentos, o Q3 começou com Piastri na ponta, embora sua vantagem sobre Norris fosse de apenas 0s012. Verstappen manteve-se em terceiro, 0s3 atrás da marca da dupla.

Na bandeirada, Hamilton foi o primeiro a completar sua última volta, em sexto lugar. A surpresa ficou por conta de Hadjar, aparecendo na quarta colocação. Verstappen acabou perdendo tempo no último setor e permaneceu em terceiro lugar, ao passo em que Norris não conseguiu evoluir, assegurando a pole de Piastri.

