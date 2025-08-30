Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Fórmula 1 GP da Holanda de Fórmula 1: Piastri é pole e o brasileiro Bortoleto larga em 13º

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O australiano da McLaren anotou 1m08s662 para comandar a classificação. (Foto: Sam Bloxham/LAT Images)

Depois de cinco etapas fora da posição de honra no grid, Oscar Piastri voltará a largar da pole position. O australiano da McLaren anotou 1m08s662 para comandar a classificação do GP da Holanda, nesse sábado (30), algo que não acontecia desde o GP da Espanha há quase três meses. Ele estará ao lado do colega Lando Norris. Max Verstappen completa o top 3, e Gabriel Bortoleto será o 13º no grid.

A largada do GP da Holanda será neste domingo, 31 de agosto, às 10h (horário de Brasília).

Desde a última vez de Piastri na pole, rivais como Lando Norris, George Russell, Max Verstappen Charles Leclerc ocuparam o primeiro lugar no grid – embora só George e Lando tenham vencido as provas que sucederam. O inglês da McLaren, por sinal, também chegou perto da posição de honra neste sábado, no Circuito de Zandvoort: sua diferença para o colega de equipe foi de apenas 0s012.

Um dos primeiros na pista no Q1, Bortoleto quase foi eliminado, em 16º, mas melhorou sua volta final o suficiente para avançar em 15º – sendo superado, ainda, por Yuki Tsunoda. No Q2, o brasileiro fez só o penúltimo tempo, e sua última tentativa valeu apenas o 13º lugar. Apesar disso, ele larga à frente do colega da Sauber, Nico Hulkenberg: o alemão classificou-se só em 17º.

Quem surpreendeu na sessão foi Isack Hadjar, quarto colocado. Calouro da RB, o franco-argelino garantiu um lugar na segunda fila do grid ao lado de Verstappen. Este é seu melhor resultado em classificações até aqui; antes, ele chegou a largar em quinto no GP de Mônaco, prova que completou no sexto lugar.

* Q1 – 18 minutos e cinco eliminados

Bearman e Hamilton anotarem as primeiras voltas mais rápidas da sessão, que chegou a ter uma bandeira amarela após cinco minutos – devido a um batida de Lance Stroll, na curva 13. Verstappen conseguiu superar o heptacampeão com um giro 0s4 superior, até as McLarens registrarem de cara as

Hamilton caiu para 11º e Leclerc, mais lento, beirou a zona de eliminação. A dupla, porém, conseguiu subir respectivamente para oitavo e nono perto da bandeirada; além deles, Bortoleto e Tsunoda foram os únicos pilotos na zona de eliminação que conseguiram se salvar no minuto final.

* Q2 – 15 minutos e cinco eliminados

Russell seguiu como o mais rápido no início do segmento; a sete minutos do fim, porém, Norris apareceu na ponta. Piastri, ainda sem tempo, anotou o segundo melhor giro do segmento, 0s090 atrás. Os cinco primeiros mantiveram suas posições até a bandeirada.

Alonso conseguiu ir de 15º a sétimo em sua última volta; Antonelli e Tsunoda, porém, não tiveram a mesma sorte e acabaram eliminados. O japonês da RBR, por sinal, anotou exatamente a mesma volta que Bortoleto: 1m09s622. Porém, como completou o giro primeiro, ficou na frente do calouro da Sauber. Ele também acabou aparecendo lento,no meio do caminho do brasileiro, que reclamou muito:

“Tsunoda é cego ou o quê? Pra ficar assim no meio da pista”, queixou-se Bortoleto pelo rádio da equipe.

* Q3 – 12 minutos e disputa pela pole

Diferente dos outros segmentos, o Q3 começou com Piastri na ponta, embora sua vantagem sobre Norris fosse de apenas 0s012. Verstappen manteve-se em terceiro, 0s3 atrás da marca da dupla.

Na bandeirada, Hamilton foi o primeiro a completar sua última volta, em sexto lugar. A surpresa ficou por conta de Hadjar, aparecendo na quarta colocação. Verstappen acabou perdendo tempo no último setor e permaneceu em terceiro lugar, ao passo em que Norris não conseguiu evoluir, assegurando a pole de Piastri.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Fórmula 1

Fórmula 1: Norris vence GP caótico na Inglaterra; brasileiro abandona no início
https://www.osul.com.br/gp-da-holanda-de-formula-1-piastri-e-pole-e-o-brasileiro-bortoleto-larga-em-13o/ GP da Holanda de Fórmula 1: Piastri é pole e o brasileiro Bortoleto larga em 13º 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Grêmio Grêmio encara o líder Flamengo no Maracanã em busca de redenção no Campeonato Brasileiro
Pode te interessar

Fórmula 1 Fórmula 1: Norris vence GP caótico na Inglaterra; brasileiro abandona no início

Fórmula 1 GP da Espanha: Piastri vence e Ferrari é vice-líder da Fórmula 1; brasileiro Bortoleto é 12º

Fórmula 1 Fórmula 1: Verstappen voa em Ímola e vence o GP da Emília-Romanha; o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 18°

Fórmula 1 Nasce Lily, filha do piloto Max Verstappen com Kelly Piquet